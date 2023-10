Ältere Menschen ohne regelmässige Unterstützung aus ihrem nahen familiären Umfeld reagieren sehr unterschiedlich. Die Forschenden der FHNW haben vier Typen definiert.

Typ 1: Zufrieden und ohne regelmässige Unterstützung

Die älteren Menschen in Typ 1 benötigen noch keine regelmässige Unterstützung im Alter und sind – unter anderem gerade aufgrund dieses Zustands – in ihrem Status quo grundlegend zufrieden. Ihre psychosozialen Bedürfnisse sind mehrheitlich erfüllt. Sie können sich aktuell nur schwer vorstellen, Unterstützung anzunehmen, ohne gleichzeitig an Autonomie einzubüssen. Zentral ist, dass sie sich frühzeitig mit ihrer Zukunft auseinandersetzen und Unterstützung akzeptieren, wenn sie diese benötigen.

Typ 2: Zufrieden und mit regelmässiger Unterstützung

Die älteren Menschen in Typ 2 benötigen und erhalten bereits regelmässig Unterstützung und sind – auch dank der erhaltenen Unterstützung – in ihrem Status quo grundlegend zufrieden. Sie haben ihre eigene Unterstützungsbedürftigkeit akzeptiert und anerkennen den wichtigen und positiven Beitrag, den die erhaltene Unterstützung dafür leistet, dass sie weiterhin ein den Umständen entsprechend gutes Leben nach eigenen Vorstellungen führen können.

Typ 3: Unzufrieden und ohne regelmässige Unterstützung

Die älteren Menschen in Typ 3 sind unzufrieden in ihrem Status quo. Sie wären auf regelmässige Unterstützung angewiesen und drücken teilweise sogar implizit den Wunsch danach aus, erhalten diese jedoch nicht. Das kann zwei Gründe haben: Einerseits lehnen es die älteren Menschen ab, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dies ist bedingt durch ein grundlegendes Misstrauen gegenüber anderen Menschen oder schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Andererseits bleiben die älteren Menschen in Typ 3 auch häufig «unbemerkt», da sie noch keinen Bedarf an «lebensnotwendiger» Unterstützung beziehungsweise Pflege haben und daher noch nicht in formelle Unterstützungsnetzwerke eingebunden sind.

Typ 4: Unzufrieden und mit regelmässiger Unterstützung

Ältere Menschen in Typ 4 sind auf regelmässige Unterstützung angewiesen und erhalten diese auch. Sie ist aber von Art oder Umfang her nicht ausreichend, um all ihre psychosozialen Bedürfnisse zu erfüllen, was zur Unzufriedenheit im Status quo beiträgt. Insbesondere ihr Bedürfnis nach sozialen Beziehungen ist unzureichend abgedeckt. Bei Menschen in Typ 4 zeigt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was als lebensnotwendige «Grundbedürfnisse» verstanden wird, und dem, was als «Bedürfnisse für ein gutes Leben» bezeichnet werden kann. Ihre Unzufriedenheit ist nicht durch ihre Unterstützungsbedürftigkeit bedingt. Sie akzeptieren die erhaltene Unterstützung und drücken sogar Zufriedenheit mit ihr aus, fühlen sich aber trotzdem einsam – entweder, weil die erhaltene Unterstützung nicht ausreicht, oder, weil sie nicht alle ihre Erwartungen erfüllt.

Quelle: «Ältere Menschen ohne betreuende Familienangehörige». Eine qualitative Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz