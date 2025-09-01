 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Ikone des Brutalismus vor dem Abriss: Hotel du Lac soll weichen

Autor: 

01.09.2025, 10:49

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • «Umgedrehte Pyramide» soll fallen – Protest gegen Abriss in Tunis
  • Keine Angst vor Putin: Jude Law mimt den Kreml-Chef

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 1.9.2025, 7:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)