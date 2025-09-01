 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Margaret Atwood kippt geplantes Bücherverbot – mit Satire auf X

01.09.2025, 10:49

Themen in diesem Liveticker

  • Mit Pickel-, Sex- und Stuhlgang-freier Satire gegen Bücherverbot
  • Das gilt für Schwedens Regierung als «besonders schwedisch»
  • Gérard Depardieu muss im Fall Charlotte Arnould vor Gericht
  • Chloe Malle wird neue Chefredaktorin der US-«Vogue»
  • «Back to Hogwarts»: Warwick Davis mimt erneut Professor Flitwick
  • «Umgedrehte Pyramide» soll fallen – Protest gegen Abriss in Tunis
  • Keine Angst vor Putin: Jude Law mimt den Kreml-Chef

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 1.9.2025, 7:00 Uhr

