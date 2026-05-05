Extravagante Outfits, grosse Auftritte und noch grössere Reaktionen im Netz: Diese Memes bringen die Met Gala 2026 auf den Punkt.

Met Gala 2026: Diese Memes sind besser als manche Looks

Mode-Fans frohlocken, denn gestern Abend war es wieder so weit: Die jährlich stattfindende New Yorker Met Gala rollte den roten Teppich aus.

Unter dem diesjährigen Dresscode-Motto «Fashion Is Art» traten bei der weltweit bekannten Benefizveranstaltung wie immer einige der grössten US-Stars auf. Und wie immer mit extravaganten Auftritten und Looks, die im Internet für viel Gesprächsstoff und Memes sorgen.

Denn die «Oscars der Mode-Welt» sind nicht nur ein wichtiges Schaulaufen für die Promis, sondern auch für «Fashion Baddies» weltweit, die auf X, Youtube und Tiktok teilnehmen.

Da werden wir alle mal kurz zu Miranda Priestly, der scharfen Modekritikerin aus dem Film «Der Teufel trägt Prada».

Wenn auch bei den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern die Beurteilung der Outfits nicht mit der selben Eleganz und Stilsicherheit von Miranda stattfindet: Wir begutachten und kritisieren vom Komfort unseres Sofas aus.

Oder vom Bett.

Schliesslich sind die meisten Outfits mit viel Aufwand und Zeit verbunden.

Es gibt aber auch lobenswerte Ausnahmen, die sich diese Zeit nehmen.

Dieses Jahr trifft die Kritik besonders die Männer hart: Können sie denn nicht wenigstens mal versuchen etwas anderes als einen schwarzen Anzug zu tragen?

Auch der 32-jährige, puerto-ricanische Sänger und Megastar Benito Antonio Martinez Ocasio, besser bekannt als Bad Bunny, kam im klassischen Anzug-Look. Und war trotzdem einer der meistdiskutierten Stars im Netz. Denn er wirkte irgendwie anders.

Ein weiterer «relatable» Favorit des Internets: Katy Perry mit ihrer Maske – denn wer wünscht sich nicht, in Alltagssituationen kurz das Gesicht zu verstecken?

Was im Internet besonders heiss diskutiert wurde, ist, dass dieses Jahr besonders viele Frauen ihr Gesicht bedeckt haben.

Met Gala 2026: Die spannendsten Outfits der Stars

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 26. Stolpern verboten! Eileen Gu trägt ein Kleid aus Seifenblasen – zumindest wirkt es fast so. Tatsächlich sind es 15'000 Glaskugeln, die sie über den roten Teppich trägt. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Agostini . 1 / 26 Legende: Stolpern verboten! Eileen Gu trägt ein Kleid aus Seifenblasen – zumindest wirkt es fast so. Tatsächlich sind es 15'000 Glaskugeln, die sie über den roten Teppich trägt. Keystone/AP/Evan Agostini

Bild 2 von 26. Nein, das ist kein Fehler einer KI-Bildgenerierung. Das ist eines der Outfits der diesjährigen Met Gala. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 2 / 26 Legende: Nein, das ist kein Fehler einer KI-Bildgenerierung. Das ist eines der Outfits der diesjährigen Met Gala. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 3 von 26. Die Veranstaltung sammelt Spenden für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art (Met), und jedes Jahr orientiert sich die Kleiderordnung der Gala an der Frühjahrsausstellung des Costume Institute. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 3 / 26 Legende: Die Veranstaltung sammelt Spenden für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art (Met), und jedes Jahr orientiert sich die Kleiderordnung der Gala an der Frühjahrsausstellung des Costume Institute. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 4 von 26. Die in diesem Frühjahr gezeigte Ausstellung «Costume Art» wird «die zentrale Bedeutung des bekleideten Körpers untersuchen». Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP . 4 / 26 Legende: Die in diesem Frühjahr gezeigte Ausstellung «Costume Art» wird «die zentrale Bedeutung des bekleideten Körpers untersuchen». Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 5 von 26. Schauspieler Luke Evans hat sich bei seiner Kleiderwahl wohl von seinem Chauffeur inspirieren lassen. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 5 / 26 Legende: Schauspieler Luke Evans hat sich bei seiner Kleiderwahl wohl von seinem Chauffeur inspirieren lassen. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 6 von 26. Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka tauchte in einem dramatischen, skulpturalen, figurbetonten weissen Kleid von Robert Wun auf. Bildquelle: Keystone/EPA/SARAH YENESEL. 6 / 26 Legende: Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka tauchte in einem dramatischen, skulpturalen, figurbetonten weissen Kleid von Robert Wun auf. Keystone/EPA/SARAH YENESEL

Bild 7 von 26. Die französische Youtuberin Lena Mahfouf hat ein Händchen für knappe Outfits. Bildquelle: Keystone/EPA/SARAH YENESEL. 7 / 26 Legende: Die französische Youtuberin Lena Mahfouf hat ein Händchen für knappe Outfits. Keystone/EPA/SARAH YENESEL

Bild 8 von 26. Auch Katy Perry ist eine Verfechterin knapp geschnittener Kleidung. Bildquelle: Reuters. 8 / 26 Legende: Auch Katy Perry ist eine Verfechterin knapp geschnittener Kleidung. Reuters

Bild 9 von 26. Andere mummten sich dafür komplett ein. Heidi Klum probt wohl bereits das nächste Outfit für ihre Halloween-Party. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 9 / 26 Legende: Andere mummten sich dafür komplett ein. Heidi Klum probt wohl bereits das nächste Outfit für ihre Halloween-Party. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 10 von 26. Schauspieler Connor Storrie zeigt den Fotografen seine Muskeln. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 10 / 26 Legende: Schauspieler Connor Storrie zeigt den Fotografen seine Muskeln. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 11 von 26. Emma Chamberlain kam in einem handbemalten Kleid von Miguel Castro Freitas. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 11 / 26 Legende: Emma Chamberlain kam in einem handbemalten Kleid von Miguel Castro Freitas. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 12 von 26. Cardi B entschied sich für etwas Schulterpolster. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 12 / 26 Legende: Cardi B entschied sich für etwas Schulterpolster. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 13 von 26. Beyoncé kehrte nach zehn Jahren zurück an die Met Gala. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 13 / 26 Legende: Beyoncé kehrte nach zehn Jahren zurück an die Met Gala. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 14 von 26. Und so präsentierte sich Beyoncé von vorne – flankiert von Tochter Blue Ivy Carter und Ehemann Jay-Z. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Agostini. 14 / 26 Legende: Und so präsentierte sich Beyoncé von vorne – flankiert von Tochter Blue Ivy Carter und Ehemann Jay-Z. Keystone/AP/Evan Agostini

Bild 15 von 26. Ananya Birla zeigte sich mit gruseliger Maske auf dem Teppich. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 15 / 26 Legende: Ananya Birla zeigte sich mit gruseliger Maske auf dem Teppich. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 16 von 26. Schauspielerin Gwendoline Christie zeigte sich ebenfalls mit Maske. Allerdings mit einer ihres eigenen Gesichts. Bildquelle: Keystone/EPA/SARAH YENESEL. 16 / 26 Legende: Schauspielerin Gwendoline Christie zeigte sich ebenfalls mit Maske. Allerdings mit einer ihres eigenen Gesichts. Keystone/EPA/SARAH YENESEL

Bild 17 von 26. Und auch US-Model Anok Yai schien ihr Gesicht in eine goldene Maske transformiert zu haben. Bildquelle: Reuters/DANIEL COLE. 17 / 26 Legende: Und auch US-Model Anok Yai schien ihr Gesicht in eine goldene Maske transformiert zu haben. Reuters/DANIEL COLE

Bild 18 von 26. Natürlich durften auch die Kardashians nicht fehlen. Hier vertreten durch Kim. Bildquelle: Keystone/Evan Agostini/Invision/AP. 18 / 26 Legende: Natürlich durften auch die Kardashians nicht fehlen. Hier vertreten durch Kim. Keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Bild 19 von 26. Halbschwester Kylie Jenner war ebenfalls mit von der Partie. Bildquelle: Reuters/Brendan McDermid. 19 / 26 Legende: Halbschwester Kylie Jenner war ebenfalls mit von der Partie. Reuters/Brendan McDermid

Bild 20 von 26. Sabrina Carpenter erschien in Filmrollen gekleidet. Bildquelle: Reuters/Daniel Cole . 20 / 26 Legende: Sabrina Carpenter erschien in Filmrollen gekleidet. Reuters/Daniel Cole

Bild 21 von 26. Doechii war bei ihrer Kleiderwahl besonders mutig. Alltagstauglich ist das wohl nicht. Bildquelle: Keystone/ Evan Agostini/Invision/AP. 21 / 26 Legende: Doechii war bei ihrer Kleiderwahl besonders mutig. Alltagstauglich ist das wohl nicht. Keystone/ Evan Agostini/Invision/AP

Bild 22 von 26. Rihanna erschien in einem massgefertigten, skulpturalen Kleid, dessen Säulensilhouette laut Vogue von der mittelalterlichen Architektur Flanderns inspiriert ist – der Herkunft des Designers. Bildquelle: Keystone/AP/Agostini. 22 / 26 Legende: Rihanna erschien in einem massgefertigten, skulpturalen Kleid, dessen Säulensilhouette laut Vogue von der mittelalterlichen Architektur Flanderns inspiriert ist – der Herkunft des Designers. Keystone/AP/Agostini

Bild 23 von 26. Jetzt wird's düster: Auf einem Gemälde von Artemisia Gentileschi enthauptet Judith Holofernes – die Blutspritzer inspirierten Valentino zu diesem Kleid für Lena Dunham. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Agostini. 23 / 26 Legende: Jetzt wird's düster: Auf einem Gemälde von Artemisia Gentileschi enthauptet Judith Holofernes – die Blutspritzer inspirierten Valentino zu diesem Kleid für Lena Dunham. Keystone/AP/Evan Agostini

Bild 24 von 26. Madonna! Auch die Queen of Pop liess sich bei der Kleiderwahl von einem Gemälde (von Leonora Carrington) inspirieren – allerdings mit etwas weniger Blut als bei Lena Dunham. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Agostini. 24 / 26 Legende: Madonna! Auch die Queen of Pop liess sich bei der Kleiderwahl von einem Gemälde (von Leonora Carrington) inspirieren – allerdings mit etwas weniger Blut als bei Lena Dunham. Keystone/AP/Evan Agostini

Bild 25 von 26. K-Pop-Star Jennie trägt ein Kleid von Chanel. Was im Vergleich zu anderen Outfits fast schlicht aussieht, hat es in sich: Das Paillettenkleid benötigte 540 Stunden zur Herstellung und enthält 15'000 bestickte Elemente. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Agostini . 25 / 26 Legende: K-Pop-Star Jennie trägt ein Kleid von Chanel. Was im Vergleich zu anderen Outfits fast schlicht aussieht, hat es in sich: Das Paillettenkleid benötigte 540 Stunden zur Herstellung und enthält 15'000 bestickte Elemente. Keystone/AP/Evan Agostini

Bild 26 von 26. Sam Smith (rechts) erschien mit Partner und Modedesigner Christian Cowan am Event – und trug dessen neuste Kreation. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Agostini . 26 / 26 Legende: Sam Smith (rechts) erschien mit Partner und Modedesigner Christian Cowan am Event – und trug dessen neuste Kreation. Keystone/AP/Evan Agostini Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wenn nicht gerade mit einer Vollmaske wie Katy Perry, die indische Geschäftsfrau Ananya Birla oder Schauspielerin Gwendoline Christie, dann entweder mit einer Augenbinde.

Legende: Sie hat vermutlich nicht alle Memes zur Met Gala 2026 gesehen, war aber Teil des Abends: die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Rachel Zegler. KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL

Oder einem Augen-Schein.

Das Internet wäre nicht das Internet, wenn es nicht auch gleich eine Theorie aufstellen würde, weshalb dieses Jahr Masken und Gesichtsbedeckungen trenden.

Denn die diesjährige Met Gala hat viel Kritik geerntet: der umstrittene Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau Lauren haben einen Grossteil der diesjährigen Ausstellung des Costume Institute des Metropolitan Museum mitfinanziert.

Deshalb habe auch die Schauspielerin Zendaya die Teilnahme am diesjährigen Event offiziell abgesagt – munkelt das Internet. Und erhält dafür viel Zuspruch.

Doch trotz Kritik und Zendayas Abwesenheit endete die Met Gala auch in diesem Jahr nicht am roten Teppich – sie lebt im Netz weiter. Zwischen Spott, Bewunderung und jeder Menge Kreativität erzählen Memes ihre ganz eigene Version des Abends.