Omri Boehm ist Professor für Philosophie an der renommierten New School for Social Research in New York. Er bezeichnet die Zweitstaatenlösung als definitiv gescheitert und schlug 2020 in seinem Buch «Israel – Eine Utopie» eine binationale Republik auf dem Gebiet des heutigen Israels und Palästina vor. Aufgewachsen in einer Gemeinde in Galiläa, lebt er heute mit seiner Familie in New York.