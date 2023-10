Seit Gründung des Staates Israel vor mehr als 70 Jahren kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. Der erste Nahostkrieg war für Israel ein Unabhängigkeitskrieg – für die Palästinenser hingegen der Beginn der «Nakba» (Katastrophe), ihrer Flucht und Vertreibung.

29. November 1947: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen ruft zur Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat auf (Resolution 181). Die Juden stimmen zu, die Araber in Palästina und die arabischen Staaten lehnen den Plan ab.

14. Mai 1948: David Ben Gurion verliest Israels Unabhängigkeitserklärung in Tel Aviv. Am Tag darauf erklären die arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien den Krieg. Im Kampf kann der neue Staat sein Territorium vergrössern und den Westteil Jerusalems erobern. Rund 700'000 Palästinenser fliehen.

Legende: David Ben Gurion verliest 1948 die Unabhängigkeitserklärung Israels. Keystone Archiv

Oktober 1956: In der Suez-Krise kämpfen israelische Truppen an der Seite Frankreichs und Grossbritanniens um die Kontrolle des Suez-Kanals, den Ägypten zuvor verstaatlicht hatte.

Juni 1967: Im Sechstagekrieg erobert Israel den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen.

Legende: Im Sechstagekrieg fügt Israel seinen arabischen Nachbarn eine schwere militärische Niederlage bei. Keystone Archiv

Oktober 1973: Eine Allianz arabischer Staaten unter Führung von Ägypten und Syrien überfällt Israel an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Nur unter schweren Verlusten gelingt es Israel, den Angriff abzuwehren.

März 1979: Israels Regierungschef Menachem Begin und Ägyptens Präsident Anwar al-Sadat schliessen einen von den USA vermittelten Friedensvertrag.

Legende: 1979: Ägyptens Präsident Anwar el-Sadat (links) schliesst unter Vermittlung von US-Präsident Jimmy Carter (Mitte) Frieden mit Israels Ministerpräsident Menachem Begin. Keystone Archiv

Juni 1982: Beginn der Operation «Frieden für Galiläa». Israel greift Stellungen der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO im Libanon an und marschiert ins Nachbarland ein.

September 1982: Christliche libanesische Milizionäre verüben in einem palästinensischen Flüchtlingslager das Massaker von Sabra und Schatila – in Sichtweite israelischer Kontrollposten. Israels Verteidigungsminister Ariel Scharon wird eine politische Mitverantwortung angelastet.

Dezember 1987: Ausbruch des ersten Palästinenseraufstands («Intifada»).

September 1993: Israels Ministerpräsident Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat unterzeichnen die Oslo-Friedensverträge.

Legende: 1993 unterzeichnen Rabin und Arafat den Osloer Friedensvertrag. Der damalige US-Präsident Bill Clinton reist als Garant an. Zwei Jahre später wird Rabin von einem extremistischen Israeli ermordet. Reuters

4. November 1995: Rabin wird nach einer Friedenskundgebung in Tel Aviv von einem jüdischen Fanatiker erschossen.

September 2000: Nach einem Besuch von Israels damaligem Oppositionsführer Ariel Scharon auf dem Tempelberg in Jerusalem bricht die zweite Intifada aus.

2002: Israel beginnt mit dem Bau einer 750 Kilometer langen Sperranlage rund ums Westjordanland. Zäune und Mauern verlaufen zum Teil auf palästinensischem Gebiet.

Legende: 2003 begann Israel mit dem Bau einer Sperrmauer. So soll verhindert werden, dass Palästinenser aus dem Westjordanland unkontrolliert ins israelische Kernland gelangen können. Keystone

August 2005: Gegen den Widerstand der Siedler räumt Israel alle Siedlungen im Gazastreifen und zieht seine Truppen aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer ab.

Juli 2006: Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz liefern sich einen einmonatigen Krieg.

Juni 2007: Die radikal-islamische Hamas vertreibt in einem blutigen Machtkampf unter Palästinensern die Fatah von Mahmud Abbas aus dem Gazastreifen.

Jahreswende 2008/2009 bis August 2014: In drei Konflikten bekriegen sich das israelische Militär und die Hamas im Gazastreifen. Kurz vor dem Krieg 2014 scheitert der bisher letzte Versuch Israels und der Palästinenserführung von Abbas, am Verhandlungstisch einen Frieden zu vereinbaren.

Dezember 2017: US-Präsident Donald Trump verkündet den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Entscheidung stösst international auf heftige Kritik.

Legende: Bei wochenlangen Protesten an der Grenze zu Israel werden Dutzende Palästinenser im Gazastreifen erschossen. Reuters

Frühjahr 2018: Am Grenzzaun zwischen Israel und Gazastreifen beginnen wochenlange Demonstrationen von Palästinensern für das Recht auf Rückkehr ins Gebiet des heutigen Israels. Mehr als 100 Protestierende werden von der Armee erschossen. Die USA eröffnen ihre Botschaft in Jerusalem.

Januar 2020: Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu präsentieren einen Nahost-Friedensplan. Die Palästinenser sehen das Völkerrecht verletzt und lehnen ihn ab.

Mai 2021: In Jerusalem kommt es zu schweren Zusammenstössen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Aus dem Gazastreifen werden zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert, das mit massiven Luftangriffen reagiert. Die Kämpfe dauern 11 Tage an, wobei mindestens 250 Menschen im Gazastreifen und 13 in Israel getötet werden.

August 2022: Bei einem israelischen Luftangriff wird ein hochrangiger Kommandant der Al-Aksa-Brigaden getötet. In den drei Tage andauernden Kämpfen, die folgen, kommen mindestens 44 Menschen ums Leben, darunter 15 Kinder.

Januar 2023: Die Organisation der Islamische Dschihad in den palästinensischen Gebieten feuert zwei Raketen auf Israel ab, nachdem israelische Truppen ein Flüchtlingslager angegriffen und sieben bewaffnete Palästinenser und zwei Zivilisten getötet haben. Die Raketen lösen in den grenznahen israelischen Gemeinden Alarm aus, fordern aber keine Opfer. Israel antwortet mit Luftangriffen auf den Gazastreifen.

Legende: Mehr als 2000 Raketen sollen bei den neuesten Ausschreitungen im Oktober auf israelische Ortschaften abgefeuert worden sein. REUTERS/Amir Cohen/ TPX

7. Oktober 2023: Die Hamas startet mit einer Überraschungsoffensive den seit Jahren grössten Angriff auf Israel. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht von Krieg. Das israelische Militär fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen. Bei den Kämpfen sind Medienberichten zufolge innerhalb weniger Stunden mindestens 40 Menschen in Israel getötet worden. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium sind es mindestens 160 Tote in den palästinensischen Gebieten. Hunderte wurden zudem verletzt.