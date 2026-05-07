2025 ging die Geschichte des falschen Brad Pitts, der eine Waadtländer Rentnerin um fast 100'000 Franken betrogen hat, um die Welt. Monatelang war sich die Pensionärin sicher, dass sie eine Liebesgeschichte mit dem Schauspieler erleben würde.

Nun hat sich offenbar ein ähnlicher Fall ereignet, bei dem sich eine Person als der Schweizer Chansonnier Stephan Eicher ausgab. Eine Frau aus dem Elsass kostete die Betrugsmasche ihre Ersparnisse. Die französische Zeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» hatte berichtet.

Legende: Der echte Stephan Eicher bei einem Konzert im Jahr 2017. Nun gab sich ein Betrüger als der Schweizer Musiker aus – und erbeutete mehrere zehntausend Euro. KEYSTONE/Walter Bieri

Das aktuelle Opfer soll eine 64-jährige Lehrerin aus dem elsässischen Hoenheim sein. Die Frau wurde per Messenger von jemandem kontaktiert, der vorgab, der berühmte Sänger Stephan Eicher zu sein. Zunächst fragte diese Person das Opfer nach seiner Meinung zu Eichers Musik, seinen Konzerten und seiner Kleidung. Dann intensivierte sich der Austausch.

«Er war konsequent, er hat mich während seiner Konzerte nicht kontaktiert», sagte das Opfer gegenüber «Dernières Nouvelles d'Alsace». Überzeugt, dem echten Star mit Geldüberweisungen zu helfen, tätigte die Frau mehrere Transfers. Am Ende verlor sie nach Angaben der Zeitung mehr als 90'000 Euro.