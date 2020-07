Auf einer Kanureise in Kanada fasste Oliver Huber den Entschluss, endlich Ernst zu machen mit einer alten Idee. Kaum zurück in der Schweiz, kündigte er seine Stelle bei der Bank und gründete Nomady, Link öffnet in einem neuen Fenster. Der «Campingführer für Naturliebhaber» ging 2019 online – zehn Gastgeber waren mit an Bord.

Mittlerweile steht man bei 60 Hosts, Tendenz stark steigend. «Seit dem Lockdown sind wir am Rudern», sagt Huber am Handy zwischen zwei Sitzungen. Wer Nomady nutzen will, muss sich registrieren. Der Dienst selbst ist kostenfrei. Die Übernachtungspreise legen die Gastgeber fest.

Nomady hat sich zum Ziel gesetzt, einen nachhaltigen Schweizer Tourismus an abgelegenen Orten zu fördern. Von der Schweizer Berghilfe gab es einen Anschubkredit. Schön wäre es, sagt Huber, wenn das Netz so gross werde, «dass man sich nur noch mit Nomady durch die Schweiz campen könnte.»