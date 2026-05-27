Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Schauspieler Christian Ulmen eingeleitet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft steht der 50-jährige im Verdacht, seiner Ex-Frau Collien Fernandes im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt Körperverletzungen zugefügt zu haben.

Legende: Der deutsche Schauspieler Christian Ulmen. Gegen ihn ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Potsdam. Getty Images/Tristar Media/WireImage

Die 44-jährige Collien Fernandes reichte Ende März Klage gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen ein. Die Schauspielerin beschuldigte den 50-Jährigen dabei der körperlichen Gewalt. Ein weiterer Vorwurf gegen Ulmen lautete, Fake-Profile in sozialen Netzwerken angelegt zu haben, um Männer zu kontaktieren und gefälschte pornografische Videos, die Ferandes darstellten, verbreitet zu haben.

Der Fall hat in Deutschland die Debatte über die Verbreitung von mit KI erzeugten Videos mit sexuellem Inhalt und die Belästigung von Frauen in sozialen Netzwerken neu entfacht.

Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam werden die Vorwürfe der digitalen Gewalt, die bereits seit zwei Monaten von der Staatsanwaltschaft Itzehoe untersucht werden, weiterhin geprüft.