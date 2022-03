Andreas Kappeler wurde 1943 geboren und studierte in Zürich und Wien Geschichte, Slawistik und Publizistik. Er wurde Professor für Osteuropäische Geschichte in Köln und arbeitete von 1998 bis zu seiner Emeritierung 2011 an der Universität Wien. Als einer der ersten deutschsprachigen Historiker beschäftigte er sich seit den 1980er-Jahren mit der Ukraine und hat mehrere Sachbücher zum Thema verfasst.