Zur Person

imago/müller-stauffenberg

Phlipp Blom, 1970 in Hamburg geboren, studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. Er ist Schriftsteller und Historiker lebt in Wien.

Im Juli erscheint Bloms Buch «Was auf dem Spiel steht». Darin analysiert er die wachsenden Probleme unseres Zeitalters: Klimawandel, Digitalisierung und Massenkonsum.