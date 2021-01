Sexismus gibt es nicht mehr in der Schweiz? Von wegen! Fünf Schweizer Frauen erheben ihre Stimme. Eine Videoserie.

Die Gleichstellung ist auch 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts nicht erreicht. Unzählige Frauen kämpfen immer noch gegen Missstände, werden im Alltag laut und wehren sich.

Dass sich das lohnt, zeigt unsere Videoserie mit fünf kämpferischen Frauen: «Deine Stimme zählt!»

Naomi Gregoris bricht das Schweigen über Fehlgeburten

Journalistin Naomi Gregoris fühlte sich doppelt bestraft: Bei einer Fehlgeburt verlor sie nicht nur ihr Kind, sondern erhielt auch eine saftige Arztrechnung. Die Versicherungen decken nämlich die Behandlungskosten bei einer Fehlgeburt vor der zwölften Woche nicht. Darauf hat Naomi Gregoris ihre Erfahrung öffentlich gemacht – und damit einiges bewirkt.

Sarah Akanji kämpft für den Frauenfussball

Was tun, wenn man als Frau beim Fussballspielen ständig behindert wird? Man gründet ein eigenes Fussballteam. Das jedenfalls hat Fussballerin Sarah Akanji getan. Sie bereitet damit den Weg für junge Frauen, die endlich unter denselben Bedingungen Fussball spielen wollen wie die Männer.

KimBo rappt gegen Sexismus im Hip-Hop

«Frauenrap will niemand hören» – das hat Rapperin Kim Bollag alias KimBo schon öfters gehört. Sie wehrt sich dagegen – in ihren Songs und mit öffentlichen Auftritten. Damit macht sie sich in der männerdominierten Hip-Hop-Szene nicht immer beliebt.

Lisa Christ fordert mehr Frauen im TV

Vor einer Männerrunde auf eine Frauenquote bestehen und dafür ein wichtiges Jobangebot riskieren? Kann man machen, braucht aber Mut. Kabarettistin Lisa Christ hat ihn gefasst – mit Erfolg.

Jacqueline Straub will die erste katholische Priesterin werden

Theologin Jacqueline Straub will Priesterin sein – in der römisch-katholischen Kirche. Die Widerstände sind riesig. Jacqueline Straub kämpft trotzdem weiter. Für ihren eigenen Traum und für alle Frauen, denen die Kirche die Gleichstellung noch immer verwehrt.