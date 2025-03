Legende: KEYSTONE/Til Buergy

Marina Abramović wurde 1946 in Belgrad geboren und gilt heute als eine der radikalsten Performance-Künstlerinnen der Welt. Seit den 1960er-Jahren setzt sich Abramović immer wieder Extremsituationen aus und lädt das Publikum ein, Teil von diesen Grenzüberschreitungen zu werden.

Im Rahmen ihrer berühmten Aktion «Rhythm 0» (1974) etwa hat die Künstlerin das Publikum eingeladen, mit ihrem Körper beliebige Aktionen mithilfe unterschiedlichster Objekte durchzuführen. In «The House With the Ocean View» (2008) lebte Abramović zwölf Tage in einem Museum – ohne Essen oder Unterhaltung, aber dafür vor Publikum. Auch in «The Artist Is Present» (2010) ging die Künstlerin an ihre Grenzen: Drei Monate lang sass sie Besuchern und Besucherinnen des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) gegenüber, ohne zu sprechen.