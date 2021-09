Ein Mann besucht seine schwer kranke Mutter in Zürich. Die Beziehung zwischen ihnen ist schwer belastet von Trauma und Geheimnissen. Also startet der Ich-Erzähler einen Trip quer durch die Schweiz und zu den Stationen der Kindheit, um die alten Wunden zu heilen – durch Erinnern und Erzählen.



Wie schon in «Faserland» begibt sich also ein Mann auf die Suche nach dem, was sein Ich ausmacht. Es ist sogar derselbe Ich-Erzähler, wie es gleich zu Beginn heisst: «Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, ›Faserland‹ genannt hatte.» Was stimmt und was nicht?

Dieses Spiel mit Realität und Fiktion macht Krachts Literatur aus, schreibt der Literaturwissenschaftler Philipp Theison. Sie sei ein «faszinierendes Experiment an den Grenzen von Sein und Schein».