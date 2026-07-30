Die südkoreanische Erfolgsband BTS steigt nicht ins Rennen um die nächsten Grammys ein.

«Wir haben uns entschieden, dieses Jahr keinen Beitrag für die Grammys einzureichen», hiess es in einem Statement, das die sieben Musiker auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten.

«Wir hoffen, dass Musik unabhängig von Region oder Sprache gehört und geliebt werden kann – einfach als Musik selbst», schreiben sie weiter.

Legende: BTS traten bei der Halbzeitshow des Finalspiels der FIFA-Fussballweltmeisterschaft 2026 auf. KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Protestiert die K-Pop-Band damit gegen den Award? Die Grammys hatten im Juni bekannt gegeben, fünf neue Kategorien für die begehrten Musikpreise einzuführen, darunter auch die Kategorie «Best Asian Pop Music Performance».

Damit sollten Darbietungen ausgezeichnet werden, die aus asiatischen Märkten stammen. Medienberichten zufolge gab es daran Kritik: Fans und Musikkritiker werfen der Academy vor, Popmusik aus Asien in eine Schublade zu stecken, anstatt sie neben anderen Welthits zu bewerten.

96 verschiedene Grammy-Kategorien

Die Anzahl der Auszeichnungen der Grammy Awards ist enorm: Aktuell gibt es 96 Kategorien. Darunter befinden sich neuere Kategorien wie «Best African Performance» oder «Alternative Jazz».

Wie geht's weiter bei den Grammys? Box aufklappen Box zuklappen Die Bewerbungsphase für die begehrten Musikpreise läuft noch bis zum 21. August. Die Verleihung ist für den 7. Februar 2027 geplant.