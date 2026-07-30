«Wir haben uns entschieden, dieses Jahr keinen Beitrag für die Grammys einzureichen», hiess es in einem Statement, das die sieben Musiker auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten.
«Wir hoffen, dass Musik unabhängig von Region oder Sprache gehört und geliebt werden kann – einfach als Musik selbst», schreiben sie weiter.
Protestiert die K-Pop-Band damit gegen den Award? Die Grammys hatten im Juni bekannt gegeben, fünf neue Kategorien für die begehrten Musikpreise einzuführen, darunter auch die Kategorie «Best Asian Pop Music Performance».
Damit sollten Darbietungen ausgezeichnet werden, die aus asiatischen Märkten stammen. Medienberichten zufolge gab es daran Kritik: Fans und Musikkritiker werfen der Academy vor, Popmusik aus Asien in eine Schublade zu stecken, anstatt sie neben anderen Welthits zu bewerten.
96 verschiedene Grammy-Kategorien
Die Anzahl der Auszeichnungen der Grammy Awards ist enorm: Aktuell gibt es 96 Kategorien. Darunter befinden sich neuere Kategorien wie «Best African Performance» oder «Alternative Jazz».
Wie geht's weiter bei den Grammys?
Die Bewerbungsphase für die begehrten Musikpreise läuft noch bis zum 21. August. Die Verleihung ist für den 7. Februar 2027 geplant.
BTS feierte in diesem Jahr Comeback
Seit Ende 2022 hatten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook nacheinander ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst absolviert. Ende März dieses Jahres läutete die Band ihr Comeback mit dem Album «Arirang» ein, das nach dem bekannten koreanischen Volkslied benannt ist.
Seit ihrem Debüt 2013 hat BTS einen beachtlichen Weg zurückgelegt – vom Geheimtipp aus Südkorea zu einer der erfolgreichsten Pop-Bands der Gegenwart. Die Gruppe gehört zudem zu den wenigen Musikacts, denen es gelungen ist, die lange Zeit nahezu unangefochtene kulturelle Dominanz westlicher Popmusik zumindest teilweise zu durchbrechen.