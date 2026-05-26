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American Music Awards 2026 BTS setzen sich gegen Taylor Swift und Co. durch

26.05.2026, 06:59

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  • Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards (AMA) den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt.
  • Damit setzte sich die K-Pop-Band unter anderem gegen Taylor Swift, Lady Gaga, Bad Bunny und Kendrick Lamar durch.
  • Auch den Preis für den besten Sommer-Song gewann BTS mit «Swim».

Der Preis für den Song des Jahres ging an «Golden», einen Titel aus dem Netflix-Animationsfilm «KPop Demon Hunters».

Das waren die American Music Awards 2026

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  • Bild 1 von 7. Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni.
    Gruppe bei den American Music Awards auf der Bühne.
  • Bild 2 von 7. Die K-Pop-Band Katseye wurde als «Newscomer des Jahres» ausgezeichnet. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni.
    Bühnenauftritt mit Tänzerinnen vor buntem, plüschigem Hintergrund.
  • Bild 3 von 7. Der 20-jährige Indie-Musiker Sombor gewann den Preis für das beste Rock-/Alternative-Album und den besten Rock-/Alternative-Song. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni.
    Person in schwarzem Outfit bei Bühnenauftritt mit Mikrofon und Wasser.
  • Bild 4 von 7. Die kolumbianische Sängerin Karol G wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni.
    Performerin vor grossem Mondhintergrund auf der Bühne.
  • Bild 5 von 7. Die Girlband Pussycat Dolls feierte ihr Comeback bei den Awards und performte unter anderem ihren Hit «Don't Cha» gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni.
    Künstlergruppe in roten Outfits tanzt auf der Bühne.
  • Bild 6 von 7. Eine besondere Ehrung gab es für die 70-jährige Punk-Ikone Billy Idol. Bildquelle: Keystone/Chris Torres.
    Mann im Anzug schüttelt Hände mit drei Frauen vor Fotografen.
  • Bild 7 von 7. Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah. Bildquelle: Keystone/Chris Torres.
    Person bei den American Music Awards in einem flauschigen Mantel vor lila Hintergrund.
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Der 20-jährige Indie-Musiker Sombor wurde für seinen Hit «Back to Friends» als Gewinner des Preises für den besten Rock-/Alternative-Song ausgezeichnet. «Ich habe diesen Song geschrieben, als ich 19 und ganz allein in meinem Schlafzimmer deprimiert war», sagte er auf der Bühne. «Hier zu stehen, hätte ich nie erwartet.» Sombor gewann auch den Preis für das beste Rock-/Alternative-Album.

Rock-Ikone Billy Idol für Lebenswerk geehrt

Ausgezeichnet für sein Lebenswerk wurde der britische Rocksänger Billy Idol. Er galt in den 80er-Jahren als Inbegriff des Mainstream-Punks. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter – er lieferte zahlreiche Welthits wie «White Wedding», «Rebel Yell» oder «Sweet Sixteen».

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