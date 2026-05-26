BTS setzen sich gegen Taylor Swift und Co. durch

Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards (AMA) den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt.

Damit setzte sich die K-Pop-Band unter anderem gegen Taylor Swift, Lady Gaga, Bad Bunny und Kendrick Lamar durch.

Auch den Preis für den besten Sommer-Song gewann BTS mit «Swim».

Der Preis für den Song des Jahres ging an «Golden», einen Titel aus dem Netflix-Animationsfilm «KPop Demon Hunters».

Das waren die American Music Awards 2026

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni. 1 / 7 Legende: Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt. Reuters/Mario Anzuoni

Bild 2 von 7. Die K-Pop-Band Katseye wurde als «Newscomer des Jahres» ausgezeichnet. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni. 2 / 7 Legende: Die K-Pop-Band Katseye wurde als «Newscomer des Jahres» ausgezeichnet. Reuters/Mario Anzuoni

Bild 3 von 7. Der 20-jährige Indie-Musiker Sombor gewann den Preis für das beste Rock-/Alternative-Album und den besten Rock-/Alternative-Song. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni. 3 / 7 Legende: Der 20-jährige Indie-Musiker Sombor gewann den Preis für das beste Rock-/Alternative-Album und den besten Rock-/Alternative-Song. Reuters/Mario Anzuoni

Bild 4 von 7. Die kolumbianische Sängerin Karol G wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni. 4 / 7 Legende: Die kolumbianische Sängerin Karol G wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Reuters/Mario Anzuoni

Bild 5 von 7. Die Girlband Pussycat Dolls feierte ihr Comeback bei den Awards und performte unter anderem ihren Hit «Don't Cha» gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes. Bildquelle: Reuters/Mario Anzuoni. 5 / 7 Legende: Die Girlband Pussycat Dolls feierte ihr Comeback bei den Awards und performte unter anderem ihren Hit «Don't Cha» gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes. Reuters/Mario Anzuoni

Bild 6 von 7. Eine besondere Ehrung gab es für die 70-jährige Punk-Ikone Billy Idol. Bildquelle: Keystone/Chris Torres. 6 / 7 Legende: Eine besondere Ehrung gab es für die 70-jährige Punk-Ikone Billy Idol. Keystone/Chris Torres

Bild 7 von 7. Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah. Bildquelle: Keystone/Chris Torres. 7 / 7 Legende: Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah. Keystone/Chris Torres Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der 20-jährige Indie-Musiker Sombor wurde für seinen Hit «Back to Friends» als Gewinner des Preises für den besten Rock-/Alternative-Song ausgezeichnet. «Ich habe diesen Song geschrieben, als ich 19 und ganz allein in meinem Schlafzimmer deprimiert war», sagte er auf der Bühne. «Hier zu stehen, hätte ich nie erwartet.» Sombor gewann auch den Preis für das beste Rock-/Alternative-Album.

Rock-Ikone Billy Idol für Lebenswerk geehrt

Ausgezeichnet für sein Lebenswerk wurde der britische Rocksänger Billy Idol. Er galt in den 80er-Jahren als Inbegriff des Mainstream-Punks. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter – er lieferte zahlreiche Welthits wie «White Wedding», «Rebel Yell» oder «Sweet Sixteen».