Ein Real Book wird an Jam-Sessions als kleinster gemeinsamer musikalischer Nenner genutzt. So eine Songsammlung findet die Produzentin, Bassistin und Sängerin Meshell Ndegeocello in der Wohnung ihrer verstorbenen Eltern. Es gehörte ihrem Vater, der war ebenfalls Musiker, aber auch Army Major und nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stationiert. Sein Real Book wird zum Startpunkt für Erinnerungsreisen.