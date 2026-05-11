In Lugano zeigt ein Jugendorchester, was Musik leisten kann, wenn niemand ausgeschlossen wird. Vier Jugendliche erzählen, was das Orchester aus ihrem Leben gemacht hat. Und: Warum längst nicht alle davon profitieren können, die es sollten und wollten.

Ein Konzertsaal in Lugano. Auf der Bühne: zahlreiche Kinder und Jugendliche, viele von ihnen seit Jahren dabei. Manche sogar seit über einem Jahrzehnt. Carlo Taffuri, Direktor des Orchesters Superar Lugano, fasst die Stimmung kurz vor dem Konzert zusammen: «Die Proben waren anstrengend, aber wir sind bereit.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Das Orchester Superar Suisse beim gemeinsamen Auftritt. Musik als Gemeinschaftserlebnis. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Das Orchester Superar Suisse beim gemeinsamen Auftritt. Musik als Gemeinschaftserlebnis. SRF

Bild 2 von 2. Carlo Taffuri, Direktor des Orchesters Superar Lugano, beim Dirigieren. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Carlo Taffuri, Direktor des Orchesters Superar Lugano, beim Dirigieren. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vor etwas mehr als zehn Jahren hat Superar Lugano damit begonnen, Kindern und Jugendlichen kostenlosen Musikunterricht anzubieten. Dies ohne Aufnahmeprüfung, ohne Selektion nach Talent. Das Ziel nennt Taffuri «Bildung durch Musik».

Jugendliche sollen gemeinsam die Dynamik des Lebens lernen, füreinander eintreten. Musik helfe dabei, weil sie emotionale Aspekte einbeziehe, «Grundlagen für ein friedliches Miteinander vermittelt und dabei noch ein Lächeln auf die Lippen zaubert», so Taffuri.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Marko spielt seit zehn Jahren bei Superar Lugano. Das Instrument, sagt er, hat ihn verändert. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Marko spielt seit zehn Jahren bei Superar Lugano. Das Instrument, sagt er, hat ihn verändert. SRF

Bild 2 von 4. Fidan ist seit Jahren Teil von Superar Lugano. Manchmal war das Orchester mehr Zuhause als das eigene. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Fidan ist seit Jahren Teil von Superar Lugano. Manchmal war das Orchester mehr Zuhause als das eigene. SRF

Bild 3 von 4. Für Emy ist das Orchester ein Ort, an dem sie sie selbst sein kann. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Für Emy ist das Orchester ein Ort, an dem sie sie selbst sein kann. SRF

Bild 4 von 4. Auch Rafael ist wie Marko seit zehn Jahren dabei. Das Orchester zu verlassen, kommt für ihn nicht infrage. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Auch Rafael ist wie Marko seit zehn Jahren dabei. Das Orchester zu verlassen, kommt für ihn nicht infrage. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ob das gelingt, lässt sich an denen ablesen, die seit Jahren dabei sind. Orchestermitglied Marko sagt, das Instrument habe ihn «zu einem extrovertierteren Menschen gemacht, der sich viel mehr für Musik begeistert». Fidan beschreibt ihre Beziehung zum Orchester schonungslos: «Es gab Zeiten, in denen ich mehr hier war als zu Hause und meinen Lehrer öfter gesehen habe als meinen Vater.»

Superar ist mein Zuhause, und man verlässt sein Zuhause niemals.

Emy nennt es ihren «Safe Space», einen Ort, an dem sie sie selbst sein kann. Und Rafael erklärt: «Superar ist mein Zuhause, und man verlässt sein Zuhause niemals. Man verlässt nicht den Ort, an dem man sich wohlfühlt und an dem das Herz hängt.»

Der Wohnort entscheidet

Solche Aussagen klingen nach mehr als Unterricht. Doch damit solch eine Verbindung überhaupt entstehen kann, braucht es zuerst eines: Zugang. Der läuft hauptsächlich über Partnerschulen. Lehrpersonen melden Kinder an oder machen sie gezielt aufmerksam. Oft bringen Kinder Freundinnen und Freunde mit.

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Was fehlt, ist eine flächendeckende Lösung. Aktuell erreicht Superar Suisse rund 580 Kinder und Jugendliche schweizweit – ein Wachstum, das einem neuen Schulprojekt in Lugano zu verdanken ist. Doch auf die Frage, warum nicht mehr davon profitieren können, räumt die Organisation ein: «Der Wohnort entscheidet über die Teilnahme.» Wer nicht in einer Region mit stabilen Strukturen lebt, hat keinen Zugang. Wartelisten gibt es zudem, wenn das Schuljahr bereits läuft.

Wo das Angebot endet

Das Grundproblem nennt Superar Suisse selbst: Wachstum scheitere weniger an fehlendem Interesse als an verlässlicher Langzeitfinanzierung statt projektbezogener Förderung, sowie am begrenzten Pool qualifizierter Musikpädagoginnen und ‑pädagogen. Ein bekanntes Dilemma im Schweizer Gemeinnützigkeitsbereich.

Nicht alle werden Musiker und Musikerinnen. Das ist auch nicht unser Ziel.

Was nach dem Programm folgt, ist individuell. Einige wechseln in Musikschulen oder Jugendorchester, andere musizieren privat weiter. Manchen bleibt das Instrument, anderen vor allem die Gemeinschaft. «Nicht alle werden Musiker und Musikerinnen. Das ist auch nicht unser Ziel», sagt die Organisation. Superar Suisse soll Startpunkt sein, nicht geschlossener Raum.

Die Sendung «mitenand» Box aufklappen Box zuklappen Mit kurzen Reportagen nimmt «mitenand» die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise – in eine Welt jenseits der Schlagzeilen. Im Fokus der Sendungen stehen Menschen, die im Kleinen die grossen Probleme unserer Zeit angehen sowie soziale oder ökologische Projekte gemeinnütziger Organisationen. Das soziale Engagement in der Schweiz und im Ausland bildet dabei den Rahmen.

Den musikalischen Anspruch lässt Superar Suisse dabei nicht fallen. Die Kinder lernten tatsächlich ein Instrument. Das regelmässig, auf hohem Niveau und mit Profis. Der soziale Ansatz schwäche die Qualität nicht, sondern stärke sie: «Die musikalische Qualität steigt, weil die Kinder sich gesehen und ernst genommen fühlen.»