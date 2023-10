Die Suisa wurde 1923 als private Genossenschaft gegründet. Die Verwertungsgesellschaft vertritt die Urheberrechte der Musikschaffenden in der Schweiz. Das heisst: Sie zieht bei denen Geld ein, die Musik öffentlich nutzen und verteilt es an jene, die sie komponiert haben. Also an die Urheberinnen und Urheber.

Die Cisac (Internationaler Verband der Gesellschaften der Schriftsteller und Komponisten) wurde 1926 in Paris gegründet. Sie ist der internationale Dachverband der Verwertungsgesellschaften.