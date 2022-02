Lo & Leduc – Lorenz Häberli und Luc Oggier mit bürgerlichen Namen – landeten 2018 mit «079» einen der erfolgreichsten Schweizer Mundart-Hits aller Zeiten. Hat sie das zu Millionären gemacht? Das Musiker-Duo im Gespräch über Geld und Geschäft.

SRF: Streams, Konzerte oder andere Verkäufe: Was ist für euch finanziell am lukrativsten?



Luc Oggier: Das hat sich stark verschoben Richtung Live-Musik. Konzerte sind mit Abstand die grösste Einnahmequelle.



Lorenz Häberli: Besonders die Festivals. Für uns als zehnköpfige Band ist beispielsweise ein Club-Konzert wenig und auch erst ab einer gewissen Grösse rentabel. Bei Festivals wird meistens mit fixen Gagen gearbeitet.



Fakt ist aber, dass die meisten Leute nur noch über Streamingdienste, wie bspw. Spotify, Musik hören. Jetzt könnte man doch meinen, dass dies die grösste Einnahmequelle ist?

Lorenz Häberli: Wir – und das ist eine Ausnahme in der Schweiz – verdienen auch Geld mit Streaming und Suisa (Gelder, die durch das Abspielen von Liedern im Radio generiert werden, Anmerkung der Redaktion).

Das ersetzt aber die wegbrechenden physischen Verkäufe nur sehr bedingt. Deswegen erfolgt auch die Verschiebung hin zum Live-Geschäft.



Ist es nicht unfair, wenn man beispielsweise nur Schweizer Rap hören will und mit seinem Spotify-Abo gleichzeitig sehr berühmte Künstler mitfinanziert?

Luc Oggier: Für diese Problematik ist bei den Schweizer Musikbegeisterten ein Bewusstsein vorhanden. Ansonsten sage ich es gerne nochmals: Wenn man jemanden direkt unterstützen möchte, dann kauft man lieber ein paar Konzerttickets.



«079» ist ein Song von euch, der eingeschenkt hat. Wurdet ihr dank «079» zu Millionären?



Luc Oggier: Man staunt immer wieder, wenn man das hört. Das gründet einfach auf einer Vorstellung der 1990er-Jahre. Wenn das vor 20 Jahren gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich möglich gewesen. Aber jetzt definitiv nicht mehr.



Ihr seid also keine Millionäre. Aber ihr habt beide während der Corona-Zeit eure Jobs aufgegeben und konzentriert euch nun voll auf die Musik. Also so schlecht läufts nicht?



Lorenz Häberli: Nur ich habe den Job aufgegeben.



Luc Oggier: Ich sage auch nicht, dass es schlecht läuft. Wir sind in einer sehr privilegierten Position und können seit 2014 von der Musik leben. Das ist im Mundart-Markt alles andere als selbstverständlich und ein grosses Glück.



Lorenz Häberli: «079» bringt uns zwar keine CD-Verkäufe, aber der Song gibt mit Streams noch etwas her. Was uns «079» aber sicher gegeben hat, ist Reichweite. Dadurch bekamen wir mehr Anfragen, als das sonst der Fall gewesen wäre.

Durch diese Entwicklung hatten wir 2018 und 2019 sehr erfolgreiche Jahre, die uns in den letzten zwei Jahren ein Polster verschafft haben. Deswegen kamen wir einigermassen gut durch die Pandemie. Viele weitere solche Jahre können aber auch wir uns nicht leisten.