Françoise Hardy: Message personnel (1973)

Laut André Bosse eines der Kernstücke des French Pop, weil sich hier alles findet, was französische Musik ausmacht. Das Klavier spielt eine Melodie, die einen an einem tristen Tag noch tiefer in den Keller schickt. Hört man sie aber beim Sonnenuntergang am Strand des Atlantiks, klingt sie wie der perfektee Soundtrack zum schönsten Naturschauspiel der Welt.

Les Rita Mitsouko: «Marcia Baïla» (1984)

Es gibt keinen besseren Song zum Tanzen! Anfang der 1980er Jahre wird französischer Pop von einer neuen Generation entdeckt. Das Land wird zum beliebten Urlaubsziel, günstige Busreisen führen auf Campingplätze am Atlantik oder ans Mittelmeer. Dort gibt es tagsüber Sonnengarantie, am Abend geht’s auf die Campingplatzdisco. Die Songs, die dort gespielt werden, nehmen die jungen Deutschen mit nach Hause – es entsteht Pop à la plage, sommerlicher französischer Pop, entdeckt und gehört direkt am Strand.

Desireless: Voyage, voyage (1986)

Im Text geht es, klar, ums Reisen – aber weniger mit Koffer und im TGV, sondern um eine Traumreise, die über sündige Hauptstädte und den endlosen Ozean führt, über den Ganges und den Regenwald – bis hin zu einem Ort der Liebe, den niemand beschreiben kann. «Voyage, voyage» ist ein sehnsuchtsvolles Lied, gesungen von einer Künstlerin, die sich «sehnsuchtslos» nennt. Wer genauer hinhört, entdeckt die französische Seele des Songs. Das Herz von «Voyage, voyage» schlägt in Moll. Wie einfach sich aus dem Song eine typische French-Pop-Ballade machen lässt, zeigt die Coverversion der jungen Sängerin Chloé Stafler, die das Stück 2022 so interpretiert, dass es sich problemlos als Engtanz-Lied für eine Neuauflage von «La Boum» nutzen liesse.

Pomme: Adieu mon homme (2017)

Ihr erstes Album «À peu près» erscheint 2017 und kombiniert französische Chanson-Tradition mit Americana-Einflüssen. Dank Liedern wie dem Titelstück oder dem nach dem einsamen Westen klingenden «Adieu mon homme» liegt es auf der Hand, Pomme (*1996) als die französische Taylor Swift zu bezeichnen. Bemerkenswert ist die selbstbestimmte Offenheit in ihren Texten, die zwischen hetero- und homosexueller Perspektive wechseln.

Zaho de Sagazan: Tristesse (2023)

Die 24-Jährige zeigt, wie Musik klingt, wenn die Chanson-Tradition und grosse Melancholie von Barbara oder Jaques Brel auf elektronische Musik und Deutsche Krautrock-Elemente treffen. Dass ihr erster Radiohit «Tristesse» heisst, passt perfekt: Die Melancholie ist das zentrale Element von Zaho de Sagazans Neo-Electro-Chansons.