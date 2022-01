Lieber Elon

Darf ich Elon zu dir sagen? Wir haben uns noch nie getroffen, aber du kennst mich vielleicht aus dem Fernsehen. Ich mache Scherze im Abendprogramm und wurde bereits in zwei Krimis als potenzieller Mörder verhaftet (einmal zurecht).

Legende: Für mehr Steuern: Karpi appelliert an Elon Musk, Vermögen und Verantwortung in eine bessere Balance zu bringen. 13 PHOTO / SEBASTIAN MAGNANI

Ich schreibe, weil ich mich dir verbunden fühle. Wir sind beide Nerds. Wir sind beide technophile Utopisten, die in jeder neuen Technologie erstmal das Positive sehen. Wie du träume ich seit meiner Kindheit davon, ins All zu fliegen.

Dein Lieblingsbuch («The Hitchhiker's Guide to the Galaxy») ist auch mein Lieblingsbuch. Wie du habe ich mit Kryptowährungen Gewinn gemacht (200 Franken!). Meine Mutter ist in Südafrika geboren, so wie du. Wie du fühle ich mich von meinen Eltern reich beschenkt, auch wenn meine Eltern keine Diamantenmine besitzen. Wir sind beide lustig auf Twitter.

Vermögen bringt Verantwortung. Steuerflucht ist nicht okay, auch wenn man mit dem Geld penisförmige Raketen baut.

Du siehst, wir sind praktisch dieselbe Person. Leider bist du aber, im Gegensatz zu mir, der reichste Mensch der Welt. Und da liegt der Hund begraben.

Denn als ordinärer Nicht-Milliardär ist mein Nerdtum harmlos. Aber als jemand, dessen Vermögen dem Bruttoinlandprodukt von Finnland entspricht, sind deine Leidenschaften und Spleens nicht mehr charmant, sondern gefährlich.

Die Zukunft braucht weniger Nerds und mehr Realist:innen.

Denn Vermögen bringt Verantwortung. Und Steuerflucht ist nicht okay, auch wenn man mit dem Geld penisförmige Raketen baut. Die Erlösung liegt nicht im All. Der Klimawandel von heute lässt sich nicht mit dem Marsflug von morgen bekämpfen. Und wer mit einem einzelnen Tweet Existenzen zerstören und Marktwirtschaften erschüttern kann, hat zu viel Macht.

Ich hoffe, dass du im Jahr 2022 die Toiletten in deinen Raketen reparieren kannst, damit deine Astronautinnen und Astronauten nicht mehr in die Windel machen müssen. Ich hoffe, dass dich die Nationen der Erde (deinem Heimatplaneten, du erinnerst dich) hart besteuern werden. Gemeinsam und konsequent.

Aber vor allem hoffe ich, dass meine Tochter einmal bessere Träume haben wird als du und ich, Elon. Die Zukunft braucht weniger Nerds und mehr Realist:innen.

Herzlich, Karpi