Bild des Monats - Das schönste Wetterfoto des Monats Dezember 2025 ist gewählt

Mit nur 195 Stimmen Vorsprung hat Jürg Häusermann den Titel «schönstes Wetterbild des Monats Dezember 2025» geholt. Den zweiten Platz belegt Romy Lienhard gefolgt von Philippe Gyarmati. Wir gratulieren und danken für die Teilnahme.