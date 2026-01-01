 Zum Inhalt springen

Bild des Monats Das schönste Wetterfoto des Monats Dezember 2025 ist gewählt

Mit nur 195 Stimmen Vorsprung hat Jürg Häusermann den Titel «schönstes Wetterbild des Monats Dezember 2025» geholt. Den zweiten Platz belegt Romy Lienhard gefolgt von Philippe Gyarmati. Wir gratulieren und danken für die Teilnahme.

Autor: 

01.01.2026, 11:45

Die Umfrage lief bis am 3. Januar 2025 um 12 Uhr.

  • Bild 1 von 6. Heiligenschwendi/BE. 1. Dezember: Die blaue Stunde legt sich über die Winterlandschaft. Bildquelle: Philippe Gyarmati.
    Die blaue Stunde legt sich über die verschneite Winterlandschaft mit Wald im Vordergrund und Bergen im Hintergrund.
  • Bild 2 von 6. Gubel/ZG. 14. Dezember: Die Sonne drängt sich durch die Nebelschicht. Bildquelle: Agnes Szabo.
    Die Sonne drängt sich durch die Nebelschicht, sie scheint genau hinter einem Baum.
  • Bild 3 von 6. Gurten/BE. 19. Dezember. Leuchtende Morgenstimmung über den Berner Alpen. Bildquelle: Andreas Wipf.
    Leuchtendes Morgenrot mit Bergschatten über den Berner Alpen.
  • Bild 4 von 6. Jura/SO. 27. Dezember: Ein toller Nebelfall im Jura. Bildquelle: Jürg Häusermann.
    Fliesender Nebel über dem Jura.
  • Bild 5 von 6. Langenbruck/BL. 28. Dezember: Mystische Stimmung über dem Baslerbieter Jura. Bildquelle: Romy Lienhard.
    Mystische Stimmung über dem mit Reif bedeckten Jura.
  • Bild 6 von 6. Appenzellerland/AI. 28. Dezember: Der Nebel schleicht umher und sorgt für eine eisige Winterlandschaft. Bildquelle: Matthias Burkhard.
    Langsam kommt der Nebel und verschluckt die hügelige Appenzeller Winterlandschaft. Diese ist von Reif bedeckt.
Wie kann ich Bilder einreichen?

Box aufklappen Box zuklappen

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

