Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats Dezember 2025

Jetzt sind Sie dran: Welches dieser sechs Motive ist Ihr persönlicher Favorit? Klicken Sie sich durch, geniessen Sie die Schönheit des Winterwetters und stimmen Sie für das Bild ab, das Ihnen am meisten unter die Haut geht. Wir sind gespannt, welches Wetterkunstwerk das Rennen macht!

01.01.2026, 11:45

  • Bild 1 von 6. Heiligenschwendi/BE. 1. Dezember: Die blaue Stunde legt sich über die Winterlandschaft. Bildquelle: Philippe Gyarmati.
    Die blaue Stunde legt sich über die Winterlandschaft.
  • Bild 2 von 6. Gubel/ZG. 14. Dezember: Sonne drängt sich durch die Nebelschicht. Bildquelle: Agnes Szabo.
    Sonne drängt sich durch die Nebelschicht.
  • Bild 3 von 6. Gurten/BE. 19. Dezember. Leuchtende Morgenstimmung über den Berner Alpen. Bildquelle: Andreas Wipf.
    Leuchtende Morgenstimmung über den Berner Alpen.
  • Bild 4 von 6. Jura/SO. 27. Dezember: Fliesender Nebel über dem Jura. Bildquelle: Jürg Häusermann.
    Fliesender Nebel über dem Jura.
  • Bild 5 von 6. Langenbruck/BL. 28. Dezember: Mystische Stimmung über dem Baselland. Bildquelle: Romy Lienhard.
    Mystische Stimmung über dem Baselland.
  • Bild 6 von 6. Appenzellerland/AI. 28. Dezember: Langsam kommt der Nebel und verschluckt die Winterlandschaft. Bildquelle: Matthias Burkhard.
    Langsam kommt der Nebel und verschluckt die Winterlandschaft.
Die Umfrage läuft bis am 3. Januar 2025 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

