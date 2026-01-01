Bild des Monats - Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats Dezember 2025

Jetzt sind Sie dran: Welches dieser sechs Motive ist Ihr persönlicher Favorit? Klicken Sie sich durch, geniessen Sie die Schönheit des Winterwetters und stimmen Sie für das Bild ab, das Ihnen am meisten unter die Haut geht. Wir sind gespannt, welches Wetterkunstwerk das Rennen macht!