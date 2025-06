An den meisten Orten in der Schweiz wurde am Mittwoch der heisseste Tag des Jahres verzeichnet, so in Basel mit 33,9 Grad oder in Aarau mit 33,4 Grad. Noch heisser war es in Visp mit 34,5, allerdings war es dort nicht der heisseste Tag. Dort liegt der Jahreshöchstwert weiterhin bei 34,9 Grad.

Seit Tagen liegt grosse Hitze über unserem Land. Am Mittwoch stiegen die Werte verbreitet auf mehr als 30 Grad. Selbst in Engelberg mit 30,1, in Scuol mit 30,2 Grad und in Ulrichen mit 30,4 Grad wurde ein Hitzetag registriert. Alles Orte die auf mehr als 1000 Meter Meereshöhe liegen. Im Mittelland zeigt das Thermometer verbreitet Werte zwischen 31 und knapp 34 Grad. An vielen Orten war es der wärmste Tag des Jahres. Noch heisser war es am Mittwoch im Wallis. In Visp zeigte das Thermometer am Nachmittag einen Höchstwert von 34,5 Grad an.

Legende: Visp In Visp wurde heute mit 34,5 Grad die höchste Tagestemperatur gemessen. FB

Das war der höchste Tageswert. Allerdings war es in Visp kein Jahreshöchstwert. Dieser liegt in Visp bei 34,9 Grad und wurde am 13. Juni gemessen. Die 34,9 Grad stellen auch die bisher höchste offiziell in der Schweiz 2025 gemessene Temperatur dar.

Hitze auch im Süden

Südlich der Alpen lag am Mittwoch die Höchsttemperatur bei 33,4 Grad, gemessen in Biasca. Dort stand die Höchstmarke in diesem Jahr bisher bei 32,5 Grad. An den übrigen Stationen im Tessin wurden meist Werte um 32 Grad aufgezeichnet.

Legende: Zeitpunkt der höchsten Temperaturen SRF Meteo

Temperatur sinkt nur vorübergehend

Am Donnerstag überqueren uns Störungen. Die erste bringt schon in der zweiten Nachthälfte und am Donnerstagvormittag Regengüsse, Gewitter und starke Böen. Am Nachmittag dürfte es besonders in der Zentral- und Ostschweiz kräftigere Gewitter geben, während es im Westen wieder freundlicher wird. Die Höchstwerte liegen in der ganzen Schweiz zwischen 25 und 30 Grad. Mit mehr Feuchte fühlt es sich aber vielerorts schwül an, speziell auf der Alpensüdseite.

Und noch eine Hitzewelle

Der Freitag wird zum Übergangstag zur nächsten Hitzewelle. Am Genfersee, im Wallis und im Süden, mit Nordföhn, liegen die Temperaturen bereits wieder oberhalb der Hitzemarke von 30 Grad. Am Wochenende und auch bis weit in die nächste Woche hinein verharren die Höchsttemperaturen im Bereich zwischen 30 und 35 Grad.

Legende: Bodensee Abkühlung bringt nur ein Sprung in den See, hier in den Bodensee. Anita Heeb

Am Wochenende ist es meist sonnig, am Montag nimmt die Gewitterneigung vorübergehend etwas zu. Es ist durchaus vorstellbar, dass schon am Wochenende die heutigen Höchstwerte übertroffen werden.