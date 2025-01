Frostige Schweiz - Diese Bilder gibt es nur, wenn es schön kalt ist

Tiefstwerte um -7 Grad in Zürich, -4 Grad in Bern, –1 Grad in Lugano, -24 Grad in Andermatt und -26 Grad in Samedan. Der Frost hat die Schweiz im Griff. Zum Glück funktionieren Handys und Fotokameras auch bei tiefen Temperaturen, aber sehen Sie selbst.