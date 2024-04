Mit der Kälte ist bald Schluss: Nach der Rückkehr des Winters entscheidet sich der April doch noch einmal für Frühlingsgefühle. Ab Freitag steigt die Temperatur wieder deutlich an. So erwarten beispielsweise die Städte Basel, Bern, Luzern und Zürich ein 18 bis 20 Grad warmes Wochenende. In den nördlichen Alpentälern könnte es mit Südföhneinfluss sogar noch wärmer werden.

Legende: Klarer Trend nach oben: Die Luft im Mittelland wird bis zum Wochenende deutlich wärmer. SRF METEO

Von der Frühlingswärme war zumindest auf der Alpennordseite seit Längerem nicht mehr viel zu spüren. Vor rund einer Woche begann sich hier feuchte Polarluft einzunisten, die in den Folgetagen zum Teil bis in die tiefsten Lagen für Schneegestöber sorgte. Zuletzt über die 10-Grad-Marke schaffte es die Temperatur im Mittelland am 16. April. Zudem verwandelten sich Landschaften oberhalb von 800 bis 1000 Meter zurück in ein Winterwunderland.

So zeigte sich der Winter im Frühling:

1 / 4 Legende: Aeschiried/BE Simon Schuhmacher 2 / 4 Legende: Waldstatt/AR Peter Eicher 3 / 4 Legende: Langnau i. E./BE Peterson Palombo 4 / 4 Legende: Escholzmatt/LU Peter Limacher

Ebenfalls freundlicher wird auf der Alpennordseite die Sicht nach oben. Am Donnerstag verschafft sich die Sonne nördlich der Alpen deutlich mehr Platz am Himmel und verteidigt diesen zumindest im östlichen Mittelland auch in den Folgetagen. Etwas düsterer sehen die Prognosen für die Alpensüdseite aus. Ab Freitag stauen sich die Wolken an den Südflanken der Alpen: Regenwetter kehrt ein. Immerhin bleibt der zugehörige Temperaturrückgang verhalten. Mit 12 bis 15 Grad zeigt sich das Wochenende im Süden zwar kühl, ab Montag soll es aber bereits wieder milder werden.