In mittleren Lagen liegt mehr Schnee als in den Sportferien

Die Wintersportferien finden vielerorts im Februar statt. Und wenn man in die Wintersportferien verreist, hätte man gerne Schnee. Das war in diesem Winter in Lagen unterhalb von 1300 m leider etwas schwierig. Würde man die kommende Woche in die Sportferien verreisen, sähe es vielerorts anders aus.

Legende: Hintisberg Grindelwald/BE Kaum Schnee im Februar oberhalb von Grindelwald. Catherine Mathez

In den kommenden 48 Stunden gibt es nochmals 5 bis 50 cm Neuschnee am Alpennordhang. Danach steigen die Temperaturen rasch wieder an und der Schnee verschwindet fast so schnell wie er gekommen ist.

1 / 8 Legende: Emser Maiensässe 1'450 m Der April macht, was er will. Heinz Joos 2 / 8 Legende: Gommiswald/SG Schnee trifft auf Frühling. Andrea Marty 3 / 8 Legende: Eigenthal/LU Frühling trifft Winter. Urs Gutfleisch 4 / 8 Legende: Scheidegg/AI Tiefster Winter hier auf der Scheidegg auf 1360 m unterhalb vom Kronberg. ca 40 cm. Peter Eicher 5 / 8 Legende: Savognin/GR Margrit Tischhauser 6 / 8 Legende: Kandergrund/BE Winter oben, Frühling unten. Marianne Schmid 7 / 8 Legende: Elm/GL 29 cm Neuschnee. Ruedi Rhyner 8 / 8 Legende: Flims/GR Tiefer Winter. Annelise Rosenkranz

Oberhalb von 2000 m liegt aber noch immer viel Schnee, beispielsweise auf dem Säntis noch gut 6 m oder auf dem Weissfluhjoch oberhalb von Davos noch gut 280 cm. Auf dieser Höhe werden die grössten Schneehöhen oft erst im April registriert.