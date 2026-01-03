Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 15. Schlosswil/BE. Bildquelle: Tobias Messerli.
-
Bild 2 von 15. Luzern . Bildquelle: Reto Meier .
-
Bild 3 von 15. Dägerlen/ZH . Bildquelle: Karin Pfister.
-
Bild 4 von 15. Schwyz. Bildquelle: Irene Eichhorn.
-
Bild 5 von 15. Moosleerau/AG. Bildquelle: Jeannine Ruf.
-
Bild 6 von 15. Köniz/BE . Bildquelle: Peter Moser.
-
Bild 7 von 15. Bretzwil/BL. Bildquelle: Bfeat Müller.
-
Bild 8 von 15. Sarnen/OW. Bildquelle: Thomas Siegenthaler.
-
Bild 9 von 15. Solothurn . Bildquelle: Trix Pulfer.
-
Bild 10 von 15. Malters/LU . Bildquelle: Urs Gutfleisch.
-
Bild 11 von 15. Bettwiesen/TG . Bildquelle: Anita Heeb.
-
Bild 12 von 15. Menziken/AG . Bildquelle: Christian Lüscher.
-
Bild 13 von 15. Herisau/AR. Bildquelle: Heidi Anderegg.
-
Bild 14 von 15. Etziken/SO. Bildquelle: Patrick Portmann.
-
Bild 15 von 15. Uznach/SG. Winter . Bildquelle: Elisabeth Zweifel.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.