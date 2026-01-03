 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kaltfront Neuschnee und Vollmond lassen uns staunen

Endlich: Flocken tanzten bis ins Flachland. Eine Kaltfront brachte vielerorts wenig Neuschnee. Grössere Mengen fielen in Teilen der Zentral- und Ostschweiz. Wir sind begeistert von den vielen schönen Wetterbildern.

Autor: 

03.01.2026, 14:33

Teilen
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 15. Schlosswil/BE. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Das Schloss Schlosswil und der Vollmond, immer wieder ein Foto wert.
  • Bild 2 von 15. Luzern . Bildquelle: Reto Meier .
    Schnee in Luzern
  • Bild 3 von 15. Dägerlen/ZH . Bildquelle: Karin Pfister.
    Vollmond und Neuschnee
  • Bild 4 von 15. Schwyz. Bildquelle: Irene Eichhorn.
    Wunderschön verschneites Schwyz
  • Bild 5 von 15. Moosleerau/AG. Bildquelle: Jeannine Ruf.
    Winterlandschaft mit schneebedeckten Bäumen und Sonnenaufgang.
  • Bild 6 von 15. Köniz/BE . Bildquelle: Peter Moser.
    Auch im Bernischen Köniz gab es letzte Nacht ein Schneeweisses erwachen.
  • Bild 7 von 15. Bretzwil/BL. Bildquelle: Bfeat Müller.
    Natureisplatz in Bretzwil
  • Bild 8 von 15. Sarnen/OW. Bildquelle: Thomas Siegenthaler.
    Neuschnee
  • Bild 9 von 15. Solothurn . Bildquelle: Trix Pulfer.
    Solothurn im Neuschnee
  • Bild 10 von 15. Malters/LU . Bildquelle: Urs Gutfleisch.
    Traumhafte Winterlandschaft an der Kleinen Emme. Es hat rund 10 cm Neuschnee gegeben.
  • Bild 11 von 15. Bettwiesen/TG . Bildquelle: Anita Heeb.
    ganzer Winter Vorsicht auch bei wenig Schnee oder Eis (das Foto zeigt eine Gemeindestrasse, nicht die Hauptstrasse)
  • Bild 12 von 15. Menziken/AG . Bildquelle: Christian Lüscher.
    Monduntergang
  • Bild 13 von 15. Herisau/AR. Bildquelle: Heidi Anderegg.
    Neuschnee
  • Bild 14 von 15. Etziken/SO. Bildquelle: Patrick Portmann.
    Mittelland
  • Bild 15 von 15. Uznach/SG. Winter . Bildquelle: Elisabeth Zweifel.
    Winter im Flachland in Uznach
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

SRF1 Meteo Abendsendung, 02.01.26, 19:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)