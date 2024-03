Die Hasel und Erle sind bereits schon vielerorts verblüht, nun leuchten bereits die Forsythien gelb um die Wette und auch viele andere Blüten sind laut PhaenoNet.ch in Frühlingslaune. Wir befinden uns nach dem phänologischen Kalender bereits zwischen dem Vor- und Erstfrühling.

1 / 11 Legende: Neuenegg/BE Aufhellungen. Peter Moser 2 / 11 Legende: Halten/SO Heinz Stöffler 3 / 11 Legende: Rosengarten/BE Luciano Moraschinelli 4 / 11 Legende: Muttenz/BL Peter Wehrli 5 / 11 Legende: Beatenberg/BE Monika Bircher 6 / 11 Legende: Malters/LU Urs Gutfleisch 7 / 11 Legende: Niederönz/BE Rahel Zurbrügg 8 / 11 Legende: Eschenbach/LU Theo Stadelmann 9 / 11 Legende: Weinfelden/TG Anita Heeb 10 / 11 Legende: Zug Peter Bumbacher 11 / 11 Legende: Ernen/VS Bernadette Lagger

Seit dem 1. März sind wir auch aus meteorologischer Sicht im Frühling und nächste Woche, am 20. März, startet dann der astronomische Frühling. Der Frühling hat also längst Einzug gehalten. Doch vor lauter Frühlingsgefühle sollte man eines nicht vergessen: Schneefälle bis ins Flachland sind bis Mitte April keine Seltenheit. Zwar fällt beispielsweise in Bern gemittelt am 15. März der letzte Schnee, aber immerhin in 3 von 10 Jahren schneite es in Bern oder Zürich im April.

In den nächsten Tagen simulieren die diversen Wettermodelle zwar keinen Rückfall in den Winter, aber Ende März oder anfangs April ist noch alles offen. Schneefall ab Mitte April ist hingegen seltener. In der Höhe sieht es anders aus. In Arosa ist noch ein letztes Schneegestöber im Juni üblich. Erst im Hochsommer schneit es auch da kaum mehr.

2022 kehrte Anfang April der Winter ein

Vom 1. bis zum 3. April 2022 wurde es winterlich - auch im Flachland.

Frühlingsschnee im April 2022

1 / 5 Legende: 2. April 2022: Herzogenbuchsee/BE Fotomontage: vor und nach Schneefall Michael Wüthrich 2 / 5 Legende: 2. April 2022: Küsnacht/ZH Monika Baumüller 3 / 5 Legende: 2. April 2022: Bern Werner Zwahlen 4 / 5 Legende: 2. April 2022: Thun/BE Werner Krebs 5 / 5 Legende: 2. April 2022: Gurten/BE Hier war nichts mehr mit Kaffee auf der Terrasse! Luciano Moraschinelli

So wurden beispielsweise am Samstagmorgen, dem 2. April in Bern 8 cm Neuschnee gemessen. Auch in den Berggebieten fiel nochmals eine gute Portion Neuschnee, in Engelberg/OW gab es rund 40 cm. Und auch im Jahr davor gab es im April Frühlingsschnee. Am 7. April 2021 wurden in Bern 3 cm registriert. April, April, der macht halt, was er will.