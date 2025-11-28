In der kalten Nacht auf Freitag konnte man im Oberengadin seltene Lichtsäulen bewundern.

Die senkrechten Lichtsäulen sehen aus wie nach oben gerichtete Scheinwerfer oder wie mysteriöse Laserstrahlen. Die Lichtsäulen entstehen, wenn Licht an Eisplättchen reflektiert wird.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Celerina/GR . Die Lichtsäulen sorgten am frühen Freitagmorgen für eine spezielle Stimmung. Bildquelle: Andreas Menzl. 1 / 8 Legende: Celerina/GR Die Lichtsäulen sorgten am frühen Freitagmorgen für eine spezielle Stimmung. Andreas Menzl

Bild 2 von 8. Samedan/GR. Bei den Lichtsäulen handelt es sich nicht um Scheinwerfer, sondern um reflektiertes Licht an Eiskristallen in der Luft. Bildquelle: Christoph Raschle. 2 / 8 Legende: Samedan/GR Bei den Lichtsäulen handelt es sich nicht um Scheinwerfer, sondern um reflektiertes Licht an Eiskristallen in der Luft. Christoph Raschle

Bild 3 von 8. Samedan/GR. So kam es auch in diesem Jahr schon am 13. Januar zu den magischen Lichtsäulen. Bildquelle: Urs Pfister. 3 / 8 Legende: Samedan/GR So kam es auch in diesem Jahr schon am 13. Januar zu den magischen Lichtsäulen. Urs Pfister

Bild 4 von 8. Samedan/GR. Dieses seltene Lichtphänomen wird vor allem im kalten Oberengadin gesehen, so in Samedan/GR, wie hier im Januar 2022. Bildquelle: Peter Nacht. 4 / 8 Legende: Samedan/GR Dieses seltene Lichtphänomen wird vor allem im kalten Oberengadin gesehen, so in Samedan/GR, wie hier im Januar 2022. Peter Nacht

Bild 5 von 8. Obersaxen/GR. Aber auch in Obersaxen/GR konnte man das seltene Phänomen im Januar 2022 beobachten. Bildquelle: Josef Simmen. 5 / 8 Legende: Obersaxen/GR Aber auch in Obersaxen/GR konnte man das seltene Phänomen im Januar 2022 beobachten. Josef Simmen

Bild 6 von 8. Samedan/GR. Je dicker die Schicht mit den Eisplättchen, desto grösser die Lichtsäulen. Im Januar 2022 waren die Bedingungen optimal. Bildquelle: Urs Pfister . 6 / 8 Legende: Samedan/GR Je dicker die Schicht mit den Eisplättchen, desto grösser die Lichtsäulen. Im Januar 2022 waren die Bedingungen optimal. Urs Pfister

Bild 7 von 8. Samedan/GR. Die Lichtsäulen über Samedan im Januar 2022 waren besonders stark ausgeprägt. Bildquelle: Christoph Raschle. 7 / 8 Legende: Samedan/GR Die Lichtsäulen über Samedan im Januar 2022 waren besonders stark ausgeprägt. Christoph Raschle

Bild 8 von 8. Tiefenbach beim Furkapass/UR. Auch mit dem Sonnenlicht können Lichtsäulen entstehen. Bildquelle: Nicole Devereux. 8 / 8 Legende: Tiefenbach beim Furkapass/UR Auch mit dem Sonnenlicht können Lichtsäulen entstehen. Nicole Devereux Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Lichtsäulen entstehen dank Diamantenstaub

Damit Lichtsäulen entstehen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

sehr kalte Luft, deutlich unter -10 Grad

möglichst windstill

genügend feucht

In Oberengadin hat in der Nacht auf Freitag alles gepasst. In Samedan/GR sank die Temperatur auf -20 Grad und über dem Talboden bildeten sich viele flache Eisplättchen oder Eissäulen, auch bekannt unter dem Namen «Diamantenstaub» oder «Polarschnee». Das vom Boden kommende Licht (z.B. eine Strassenlaterne) wird dabei an der Unterseite der horizontal in der Luft schwebenden Eiskristalle reflektiert, wodurch sich die Lichtsäulen bildeten. Dabei gilt: Je dicker die Schicht mit den Eiskristallen, desto ausgeprägter erscheint die Lichtsäule.