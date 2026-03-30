Wandern, Fahrradfahren, Gartenbeiz oder nochmals auf die Piste? Das Osterwetter macht sowieso mit!

Der Osterhase versteckt die Sonne nicht

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Grundsätzlich ist es von Gründonnerstag bis Ostermontag in der ganzen Schweiz recht sonnig, mild und meist trocken.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Dieni/GR . Perfekte Pisten hier... Bildquelle: Urs Vogt. 1 / 4 Legende: Dieni/GR Perfekte Pisten hier... Urs Vogt

Bild 2 von 4. Allalin/VS . ... und auch da. Bildquelle: Anaid TANFUR. 2 / 4 Legende: Allalin/VS ... und auch da. Anaid TANFUR

Bild 3 von 4. Brunni-Alpthal/SZ . Tiefer Winter hier... Bildquelle: Denise Beeler. 3 / 4 Legende: Brunni-Alpthal/SZ Tiefer Winter hier... Denise Beeler

Bild 4 von 4. Dreibündenstein/GR . ...oder da. Bildquelle: Thomas Castelberg. 4 / 4 Legende: Dreibündenstein/GR ...oder da. Thomas Castelberg Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Obwohl in der ganzen Schweiz das Osterwetter für viele verschiedene Aktivitäten passt, sind der Stau am Gotthard und volle Züge dennoch vorprogrammiert. Welche Aktivitäten Sie wo und wann bei welchem Wetter am besten geniessen, erfahren Sie hier.

Freizeitaktivitäten (Auswahl)

In den Alpen: Wintersport dank sehr guten Schneeverhältnissen.

Im Norden: Wandern oder Fahrradfahren, ab Ostern Gartenbeiz.

Im Süden: «dolce far niente» auf der Terrasse des Lieblingsgrottos .

Temperaturen

Auf der Alpennordseite wird es von Tag zu Tag milder, am Gründonnerstag gibt es noch 11, ab Ostern bis 20 Grad.

Auch in der Höhe wird es milder, auf 2000 m gibt es ab Karsamstag 4 bis 7 Grad.

Im Süden liegen die Höchstwerte von Gründonnerstag bis Ostermontag meist rund um 20 Grad.

Sonnenschein

Im Norden ist es ziemlich sonnig, Am Karfreitag und am Samstag ziehen teils dichtere Wolkenfelder durch. Ab Ostern dominiert der Sonnenschein.

Auch in den Alpen scheint meist die Sonne, ab und zu ziehen Wolkenfelder vor die Sonne.

Im Süden ist es über die Ostertage meist sonnig mit wenigen Wolkenfeldern.

Legende: Lugano/TI Sonniges Tessin. Heidi Erni Labhart

Niederschlag

Am ehesten kurz nass wird es auf der Alpennordseite in der Nacht vom Karfreitag auf den Samstag und von Ostern auf Ostermontag. Die Mengen wären aber gering.

Im Süden bleibt es trocken.

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Sonnencreme wird wichtig

Im April hat die Sonne bereits ordentlich Kraft, der UV-Index steigt, Sonnenschutz wird bereits Pflicht. Vor allem in den Alpen gibt es sonst rasch einen Sonnenbrand.

UV-Index:

Alpen: 8 - 10

Tessin: 4 - 6

Flachland: 4 - 6

Waldbrandgefahr im Süden

Auf der Alpensüdseite, speziell im Tessin und im Misox, gilt aktuell ein absolutes Feuerverbot im Freien. Einzelne Funken können bereits einen Brand entfachen.