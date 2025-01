Optimale Schneeverhältnisse und strahlender Sonnenschein: Das sind perfekte Bedingungen für ein Skirennen. Genau so trifft es am kommenden Wochenende ein, wenn die Lauberhorn-Rennen und vor allem die legendäre Abfahrt am Samstag stattfindet.

Legende: Unsere Lokalprognose gibt's auch für das Lauberhorn. So wolkenlos wie die Vortage präsentiert sich der Sonntag wahrscheinlich nicht. Hier geht's zur Lokalprognose fürs Lauberhorn

Am Freitag und Samstag scheint die Sonne vom praktisch wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen im Startbereich um den Gefrierpunkt. Dabei ist der Wind auch an exponierten Lagen nicht allzu stark. Sobald die Athleten am Samstag ab 12:30 Uhr über Russisprung, Hundschopf, Kernen-S, Silberhornsprung und über das Ziel-S im Zielbereich ankommen, liegen die Temperaturen um +3 Grad.

Guggiföhn stört den Slalom nicht

Das zweite Training vom Donnerstag musste auf den Mittwoch vorverlegt werden, da vor allem am Vormittag starker Wind auftreten kann. Dieser in der Region gefürchtete Guggiföhn kommt am Sonntag wieder auf. Da dann aber der Slalom auf der Allmend auf 1475 Meter über Meer startet, wo der starke Wind nicht hinkommt, ist auch dieses Rennen nicht gefährdet. Zusätzlich ziehen am Sonntag wenige Wolkenfelder auf. Dennoch bleibt es grösstenteils sonnig.

Legende: Für die Abfahrt am Lauberhorn herrschen perfekte Bedingungen. REUTERS/Denis Balibouse