Legende: Der einzige Sieger 1987 gewann Pirmin Zurbriggen die Kombination. Er war jedoch der einzige in der Wertung, denn er war der einzige, der sowohl in der Abfahrt als auch im Slalom startete. 1987 war Zurbriggen kurz darauf der grosse Abräumer an der WM in Crans Montana (Mitte im Bild) – er gewann Super-G und Riesenslalom, wurde zweiter in Abfahrt und Kombination. KEYSTONE/Thomas Studhalter