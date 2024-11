Das Klima wird wärmer, die Winter werden kürzer. Tourismus-Regionen versuchen schon seit längerem Schnee von letzter Saison in die nächste Saison zu retten. Und dies kann sogar ökologisch sein.

Snowfarming Box aufklappen Box zuklappen Snowfarming ist ein Überbegriff für Schneemanagement. Dazu gehören Transport, Lagerung, Verarbeitung, Konservierung, Präparation und Pflege von Schneeanlagen und Schneedepots.

In der Schweiz werden grundsätzlich zwei Arten von Snowfarming betrieben. Für den alpinen Skisport wird der Schnee mit einem Vlies zugedeckt. Für den nordischen Skisport lagert man den Schnee auf einem grossen Haufen unter Sägemehl.

Snowfarming für Skipisten

Legende: Ein weisses Vlies über einem Teil des Vorabgletschers oberhalb von Flims. Keystone Arno Balzarini

Für Skipisten erstellt man sogenannte Schneedepots in hohen Lagen. Dazu werden Ende Wintersaison grössere Mengen an Schnee zusammengestossen und aufgeschüttet. Diese Schneehaufen werden dann mit Isolationsplatten abgedeckt und zusätzlich mit einem Vlies zugedeckt. So bleibt ein Grossteil des Schnees gut isoliert und vor allem vor Strahlung geschützt erhalten. Im Herbst wird dieser Schnee dann zu einer Piste verstossen. Dieses Verfahren wird zum Beispiel im Engetal oder auch auf der Tschentenalp praktiziert.

Auf Gletschern wird oft nur das Vlies alleine verwendet. Es reflektiert einen Grossteil der kurzwelligen Sonnenstrahlung. So können bis 80 % des Schnees erhalten werden. Der Skibetrieb kann so im Herbst schneller wieder aufgenommen werden und der maschinelle Aufwand für die Herrichtung der Pisten wird geringer.

Snowfarming für Langlaufloipen

Für Langlaufloipen geht man einen anderen Weg. Bereits Anfang der 80er Jahre wurden in Finnland Schneehaufen mit Sägemehl abgedeckt und übersommert.

Legende: Der erste Schneehaufen eingangs Flüelatal im Sommer 2008. SLF

In der Schweiz hat man in Davos in Zusammenarbeit mit dem SLF (Institut für Schnee- und Lawinenforschung) im Jahre 2008 den ersten Versuch gewagt. Die eine Hälfte des 2500 Kubikmeter grossen Schneehaufens wurde wie auf den Gletschern mit einem Vlies abgedeckt, der andere Teil mit einer 30 bis 40 Zentimeter dicken Schicht Sägemehl eingepackt.

1 / 3 Legende: Unter dem Vlies gab es 2008 quasi einen Totalverlust, unter dem Sägemehl lag der Verlust bei rund 30 %. SLF/ Fabian Wolfsperger 2 / 3 Legende: Stirb langsam Teil 1. Diplomarbeit Thomas Rinderer 3 / 3 Legende: Stirb langsam Teil 2. Diplomarbeit Thomas Rinderer

Klares Verdikt

Der Schnee unter dem Vlies ist damals fast vollständig abgeschmolzen. Der Schnee unter dem Sägemehl hat nur rund 30 % an Volumen verloren. Die übrig gebliebenen 900 Kubikmeter Schnee konnten zu einer 500 Meter langen Loipe ausgelegt werden.

Kritische Grenze bei 2200 m Box aufklappen Box zuklappen Legende: Energiebilanz Sägemehl hat einen sehr grossen Einfluss auf die langwellige Strahlung (Wärmestrahlung) und die latente Wärme. SLF/Fabian Wolfsperger Ab einer gewissen Höhenlage ist die Sonnenstrahlung der Hauptgrund fürs Abschmelzen des Schnees. Weiter unten im Tal ist die Temperatur der Umgebungsluft entscheidend. Mithilfe der nummerischen Modellierung mit dem Modell SNOWPACK des SLFs konnte gezeigt werden, dass die kritische Höhenlage bei rund 2200 Meter liegt. Unterhalb dieser Grenze ist das Abdecken des Schnees mit Sägemehl effizienter, als das Abdecken mithilfe eines Vlieses.

Snowfarming ausgebaut

Seit 2008 wurde die übersommerte Schneemenge im Flüelatal laufend vergrössert und optimiert. Der jährliche Schneeverlust betrug jeweils 20 bis 25%. Seit einigen Jahren werden rund 20‘000 Kubikmeter Schnee gelagert. Aus diesem Schnee seit 2016 jedes Jahr eine rund vier Kilometer lange Loipe ausgelegt.

1 / 4 Legende: Der Schneehaufen wird im April mit Sägemehl eingepackt. Norbert Gruber 2 / 4 Legende: Nette Fassade, kalter Kern: der fertig eingepackte Schneehaufen im Frühling. Norbert Gruber 3 / 4 Legende: Der neue grosse Haufen im Herbst nach dem Entfernen des Sägemehls... Norbert Gruber 4 / 4 Legende: ... und ein paar Tage später als Loipe im Flüelatal. SRF Meteo

Mittlerweile wird dieses Prinzip in der Schweiz auch andernorts angewendet, zum Beispiel im Engadin.

Ökologischer Unsinn?

Der Schnee fürs Snowfarming wird im Winter meist unter idealen Bedingungen produziert. Je tiefer die Umgebungstemperatur ist, desto weniger Elektrizität muss für die Produktion aufgewendet werden. Bei idealen Bedingungen (möglichst kalte und trockene Luft) wird pro Kubikmeter Schnee rund 1/3 der Energie benötigt, welche im Herbst bei wenigen Minusgraden verbraucht worden wäre. Die 20-25 % Verlust über den Sommer können also locker verkraftet werden. Je grösser eine Anlage ist, desto geringer ist der Verlust. Geht man davon aus, dass der Schnee im Herbst oder Winter so oder so technisch hergestellt werden muss, dann ist Snowfarming ökologisch durchaus sinnvoll.

Weniger Skandinavien-Flüge?

Legende: Internationaler Besuch Anfangs November auf der Snowfarmingloipe. SRF

Dank der gut vier Kilometer langen Loipe in Davos werden jedes Jahr einige Dutzend Flüge der verschiedenen Langlauf-Nationalmannschaften in den skandinavischen Winter verhindert. Und natürlich profitiert auch der regionale Nachwuchs von den perfekten Bedingungen auf Snowfarmingloipen und -pisten.

Insofern ist Snowfarming nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch eine spannende Alternative. Think global, ski local!

Weitere Snowfarming Anwendungen

1 / 3 Legende: Bereits Ende des 18. Jahrhunders wurde Schnee resp. Eis im Winter gewonnen und über den Sommer gelagert. Das Eis wurde zum Teil nach Deutschland geliefert um Lebensmittel zu kühlen. Fotograph unbekannt. 2 / 3 Legende: In Afghanistan wird Schnee in Erdlöchern als Trinkwasserspeicher gelagert. SLF/ Fabian Wolfsperger 3 / 3 Legende: Snowfarming ganz anders. Der Schnee des Winters kühlt im Sommer ein Spital im Swedischen Sundsvall. Doctoral Thesis, Luleå University, 2005:30, Kjell Skogsberg

Hinweis: dieser Artikel ist einer anderen Form erstmals im Jahr 2016 erschienen.