Schnee in den Schweizer Bergen ist Mangelware. Praktisch im ganzen Land liegt deutlich weniger Schnee als zur Jahreszeit üblich. Skifahren geht vor allem auf Kunstschnee, ansonsten riskiert man schnell einen Materialschaden.

Legende: Morteratsch/GR Der Boden ist auf rund 2000 m noch unter dem Schnee sichtbar. Mischa Hug

Einige Beispiele zur aktuellen Situation:

An vielen Orten in den Alpen liegen 10 cm Schnee oder weniger. Ein Beispiel hierfür ist das Skigebiet Hoch-Ybrig/SZ. Hier sieht man neben der Piste viel Gras.

Über 50 cm Schnee findet man nur in grosser Höhe, beispielsweise auf dem Weissfluhjoch im Skigebiet Davos Parsenn auf 2500 m. Über 1 Meter Schnee gibt es fast nirgends. Ausnahmen wie stattliche 130 cm Schnee beim Skigebiet Lauchernalp/VS bestätigen die Regel.

Legende: Aktuelle Schneehöhe in der Schweiz mit ausgewählten Messwerten des SLF. SRF Meteo

Praktisch kein Neuschnee bis zu den Weihnachtsferien

Bis zu den Weihnachtsferien wird sich die Schneesituation generell nicht verbessern. Es ist meistens trocken. Am ehesten schneien könnte es am Anfang der nächsten Woche im Süden der Schweiz. In den Bergen um Airolo/TI oder in Saas-Fee/VS kann es zum Beispiel vor Weihnachten noch Neuschnee geben.

Legende: Schneeprognose aus einem Wettermodell für Sonntag, Montag und Dienstag vor Heiligabend. ECMWF, SRF Meteo