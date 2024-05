Wer Pläne fürs Wochenende schmiedet, wirft vermutlich einen Blick auf die Wetterprognosen. Doch aktuell wechseln die Vorhersagen ständig. Wird es nun nass, bleibt es trocken, oder scheint gar die Sonne? Auch im Meteo-Büro haben wir uns diese Frage in den letzten Tagen öfters gestellt.

Jeder neue Modelllauf sieht wieder anders aus

So hat sich die Niederschlagsprognose für den Samstagnachmittag in den letzten Modellläufen präsentiert:

Legende: Niederschlagsvorhersagen für den Samstagnachmittag European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. CC BY 4.0.

Am Mittwoch zeigte das Modell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage zunächst trockene Verhältnisse für die ganze Schweiz. Gegen Abend machte der neue Modelllauf eine Kehrtwendung: verbreitete Niederschläge mit Schwerpunkt am Bodensee. Der Modelllauf vom Donnerstagmorgen zeigte hingegen eine grösstenteils trockene Ostschweiz, während entlang des Juras am meisten Niederschlag fällt. Dies führt schliesslich zu «Wischiwaschi»-Prognosen:

Legende: SRF Meteo

Übeltäter Kaltlufttropfen

Grund für die ständig ändernden Vorhersagen sind mehrere kleine Kaltlufttropfen über Europa. Kaltlufttropfen sorgen meist für unbeständiges Wetter. Durch die grosse Eigendynamik dieser Kaltlufttropfen haben die Wettermodelle Mühe, deren genaue Zugbahnen vorherzusagen. Verschiebt sich ein Kaltlufttropfen nur um wenige Kilometer von seiner ursprünglichen Bahn, kann dies zu massiven Änderungen im Lokalwetter führen. Für Samstag ist die Position eines Kaltlufttropfens über Nordfrankreich ausschlaggebend. Abhängig davon, wie nahe er der Schweiz kommt, treten mehr oder weniger verbreitet schauerartige Niederschläge auf.

Legende: Peter Moser

Wir halten Sie auf alle Fälle in unserem dreimal täglich aktualisierten Wetterbericht auf dem Laufenden.