Die senkrechten Lichtsäulen sehen aus wie nach oben gerichtete Scheinwerfer oder wie mysteriöse Laserstrahlen aus dem All. Doch Ausserirdische haben nichts damit zu tun. Die Lichtsäulen entstehen, wenn Licht an Eisplättchen reflektiert wird.

1 / 8 Bild 1 von 8 Legende: Samedan/GR Die Lichtsäulen sorgten am frühen Montagmorgen für eine spezielle Stimmung. Urs Pfister

2 / 8 Bild 2 von 8 Legende: Samedan/GR Bei den Lichtsäulen handelt es nicht nicht etwa um Scheinwerfer,... Monika Giovanoli

3 / 8 Bild 3 von 8 Legende: Samedan/GR ...sondern um reflektiertes Licht an Eisplättchen in der Luft. Andreina Gaudenzi

4 / 8 Bild 4 von 8 Legende: Samedan/GR Bereits in der Vergangenheit konnten in Samedan/GR Lichtsäulen beobachtet werden, wie hier im Januar 2022. Peter Nacht

5 / 8 Bild 5 von 8 Legende: Obersaxen/GR Auch in Obersaxen/GR konnte man das seltene Phänomen im Januar 2022 beobachten. Josef Simmen

6 / 8 Bild 6 von 8 Legende: Samedan/GR Je dicker die Schicht mit den Eisplättchen, desto grösser die Lichtsäulen. Im Januar 2022 waren die Bedingungen optimal. Urs Pfister

7 / 8 Bild 7 von 8 Legende: Samedan/GR Die Lichtsäulen über Samedan im Januar 2022 waren besonders stark ausgeprägt. Christoph Raschle

8 / 8 Bild 8 von 8 Legende: Tiefenbach beim Furkapass/UR Auch mit dem Sonnenlicht können Lichtsäulen entstehen. Nicole Devereux

Wie entstehen Lichtsäulen?

Damit Lichtsäulen entstehen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

sehr kalte Luft möglichst windstill genügend feucht

In Oberengadin hat in der Nacht auf Montag alles gepasst. In Samedan/GR sank die Temperatur auf -26 Grad und über dem Talboden bildeten sich flache Eisplättchen. Das vom Boden kommende Licht wurde dabei an der Unterseite der horizontal in der Luft schwebenden Eisplättchen reflektiert, wodurch sich die Lichtsäulen bildeten. Dabei gilt: Je dicker die Schicht mit den Eisplättchen, desto ausgeprägter erscheint die Lichtsäule.