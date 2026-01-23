Pünktlich zum Beginn der Skiferien fällt in den Bergen in der nächsten Woche immer wieder Schnee.

In den ersten Kantonen beginnen am Wochenende die Skiferien. Die Schneesituation in den Alpen könnte für das Skivergnügen jedoch besser sein. Nach mehreren stabilen Hochdruckphasen liegt derzeit deutlich weniger Schnee in den Alpen als im langjährigen Durchschnitt. Geschlossene Pisten sind zumindest gebietsweise die Folge.

Legende: Aktuelle Schneehöhe und Vergleich zum langjährigen Durchschnitt Auch wenn die Schneedecke in den meisten Skigebieten fürs Skifahren reicht, liegt aktuell vielerorts in den Alpen weniger als 60 % des Schnees im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Datenquelle: SLF

Tiefdruckwetter bringt Neuschnee

Eine Verbesserung der Schneesituation ist in Sicht. In den kommenden Tagen führen verschiedene Tiefdruckgebiete wiederholt Fronten mit Schneefall zur Schweiz. Auch wenn sich die Wettermodelle bezüglich der Neuschneemengen noch nicht einig sind, zeigen wir Ihnen hier eine mögliche Variante für die kommenden Tage:

Alpen: Am Wochenende fällt nur wenig Schnee. Von Dienstag bis Freitag erwarten wir jedoch verbreitet 20 bis 50 cm Neuschnee. Im Unterwallis sind sogar noch deutlich grössere Neuschneemengen möglich.

Die Skigebiete in den Alpen können sich in der nächsten Woche auf eine gute Portion Neuschnee einstellen.

Schönwetterskifahrerinnen müssen sich etwas gedulden. Stabiles Hochdruckwetter ist bis auf Weiteres nicht in Sicht.

Jura: In der Nacht auf Samstag fällt wenig Schnee. Am meisten schneit es von Dienstag auf Mittwoch sowie von Donnerstag auf Freitag. Unterhalb von rund 1200 m geht der Schnee jedoch zeitweise in Regen über. Oberhalb von 1200 m fallen 10 bis 40 cm.

Alpensüdseite: In den Skigebieten im Tessin kann man sich bereits am Wochenende auf 10 bis lokal 30 cm Neuschnee freuen. Voraussichtlich fallen am Dienstag und Mittwoch nochmals 10 bis 20 cm

Flachland: Auch im Flachland, zumindest oberhalb von 400 bis 700 m, ist in den nächsten Tagen gebietsweise Schnee möglich. Die grössten Chancen auf etwas Neuschnee gibt es in der Ostschweiz und zwar in der in der Nacht auf Sonntag und am Montag. Die Prognosen sind jedoch noch unsicher und die Neuschneemengen variieren zwischen 0 und 15 cm.

Täglich aktualisierte Schneedaten inklusive Prognosen