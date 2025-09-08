Der September ist wettermässig eine Wundertüte. Es kann noch lange warm sein oder schon herbstlich durchzogen. Gemäss den aktuellsten Wettermodellen bleiben die Chancen auf Sommertage intakt.

Am vergangenen Wochenende präsentierte sich das Wetter an der Schwelle von Sommer zu Herbst. Der Morgen war jeweils frisch und zum Teil neblig, am Nachmittag war T-Shirt- oder sogar Badewetter angesagt.

Legende: Bei warmem Wetter laden die Seen immer noch zum Baden ein. Anita Heeb

Die kommenden Tage zeigt sich das Wetter veränderlich und weniger warm als zuletzt. Voraussichtlich baut sich zu Beginn der nächsten Woche ein Hoch auf, das die Sommerwärme nochmals zurückbringen könnte.

Legende: Nach etwas weniger warmen Tagen steigen die Temperaturen nächste Woche voraussichtlich wieder an. SRF Meteo

Viele Freibäder haben ihre Türen noch bis am dritten Sonntag im September geöffnet. Das Wasser vieler Badeseen ist noch knapp über 20 Grad warm.

Sommertage sind noch möglich

Gemäss dem langjährigen Durchschnitt liegt bei den Sommertagen im September noch etwas drin. Nur in Lugano ist das Soll schon fast erfüllt, im Norden kann man den einen oder anderen Tag über 25 Grad noch erwarten.

Wen es nicht mehr ins Wasser, sondern eher in die Berge zieht, der findet im September oft ideale Bedingungen vor: