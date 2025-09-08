Am vergangenen Wochenende präsentierte sich das Wetter an der Schwelle von Sommer zu Herbst. Der Morgen war jeweils frisch und zum Teil neblig, am Nachmittag war T-Shirt- oder sogar Badewetter angesagt.
Die kommenden Tage zeigt sich das Wetter veränderlich und weniger warm als zuletzt. Voraussichtlich baut sich zu Beginn der nächsten Woche ein Hoch auf, das die Sommerwärme nochmals zurückbringen könnte.
Viele Freibäder haben ihre Türen noch bis am dritten Sonntag im September geöffnet. Das Wasser vieler Badeseen ist noch knapp über 20 Grad warm.
Sommertage sind noch möglich
Gemäss dem langjährigen Durchschnitt liegt bei den Sommertagen im September noch etwas drin. Nur in Lugano ist das Soll schon fast erfüllt, im Norden kann man den einen oder anderen Tag über 25 Grad noch erwarten.
Wen es nicht mehr ins Wasser, sondern eher in die Berge zieht, der findet im September oft ideale Bedingungen vor:
- Kleinere Gefahr, von einem Gewitter überrascht zu werden
- Gute Sicht, während über dem Mittelland Nebel oder Dunst liegt
- Meist ähnlich warm wie im Flachland