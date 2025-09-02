Ein Spaziergang durch das Naturschutzgebiet rund um den Origlio See: die Familienwanderung für den Monat September.

Wer im Spätsommer oder zum Herbstanfang einen Abstecher ins Tessin plant und eine landschaftliche Perle entdecken will, findet diese in Origlio. Für die Wanderung des Monats hat sich Outdoor-Reporter Marcel Hähni von seiner Liebsten inspirieren lassen.

Marcel Hähni SRF-1-Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wanderleiter. Regelmässig berichtet er auf der News App, srf1.ch und im Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Hier am Origlio See hat die Familie meiner Frau des Öfteren Ferien gemacht und hier am Origlio See hat meine Frau als Kind auch schwimmen gelernt. Damals durfte man hier noch schwimmen. Heute ist der See schon lange unter Naturschutz und das Schwimmen ist verboten und nur noch Erinnerung.

An den ersten gemeinsamen Rundgang um den See kann ich mich noch gut erinnern. Nur rund 5 Kilometer vom pulsierenden Lugano entfernt, trifft man hier auf eine landschaftliche Perle. Der Weg führt grösstenteils unter Bäumen hindurch, sodass er auch bei etwas höheren Temperaturen sehr angenehm zu machen ist.

Lago d’Origlio – eine landschaftliche Perle Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF/ Marcel Hähni Der Origlio See hat sich vor rund 13’000 Jahren nach dem Rückzug der Gletscher gebildet. Er hat einen Umfang von 1,2 km und steht unter Naturschutz. Der See liegt rund 5 Kilometer nördlich von Lugano auf einer Höhe von 418 Metern über Meer und ist maximal rund fünf Meter tief. Für die 2,5 Kilometer rund um den See braucht man eine gemütliche Dreiviertelstunde. Der Weg ist Kinderwagen und Rollstuhl tauglich. Baden ist im Origlio See heute verboten. An ausgewiesenen Stellen darf man Fischen. Eine nötige Lizenz gibt es im Rathaus von Origlio.

Das Dorf Origlio und das Gebiet um den See ist bei Familien mit Kindern beliebt. So war es auch bei uns. Die gute Dreiviertelstunde um den See ist auch mit kleineren Kindern machbar, wenn sie sich dann vom grossen Spielplatz am Eingang des Naturschutzgebietes verabschieden können. Hier war immer mein Talent als springendes Pferd, dass eingefangen werden muss, gefragt. Und ein Versprechen wurde mir auch abgenommen. Im Anschluss an die Umrundung des Sees bei einem der vielen Pferdehöfen, die in der Umgebung von Origlio zu finden sind, vorbeizuschauen.

Der Origlio See hat sich vor rund 13'000 Jahren nach dem Rückzug der Gletscher gebildet.

Bild 2 von 6. Er hat einen Umfang von 1,2 km und steht unter Naturschutz. Bildquelle: SRF/ Marcel Hähni. 2 / 6 Legende: Er hat einen Umfang von 1,2 km und steht unter Naturschutz. SRF/ Marcel Hähni

Bild 3 von 6. Der Weg führt grösstenteils unter Bäumen hindurch, so dass er auch wenn es etwas wärmer ist, sehr angenehm zu machen ist. Bildquelle: SRF/ Marcel Hähni. 3 / 6 Legende: Der Weg führt grösstenteils unter Bäumen hindurch, so dass er auch wenn es etwas wärmer ist, sehr angenehm zu machen ist. SRF/ Marcel Hähni

Bild 4 von 6. Für die 2,5 Kilometer rund um den See ist braucht man eine gemütliche Dreiviertelstunde. Der Weg ist Kinderwagen und Rollstuhl gerecht. Bildquelle: SRF/Marcel Hähni. 4 / 6 Legende: Für die 2,5 Kilometer rund um den See ist braucht man eine gemütliche Dreiviertelstunde. Der Weg ist Kinderwagen und Rollstuhl gerecht. SRF/Marcel Hähni

Bild 5 von 6. Baden ist im Origlio See heute verboten. An ausgewiesenen Stellen darf man Fischen. Eine nötige Lizenz gibt es im Rathaus von Origlio. Bildquelle: SRF/ Marcel Hähni. 5 / 6 Legende: Baden ist im Origlio See heute verboten. An ausgewiesenen Stellen darf man Fischen. Eine nötige Lizenz gibt es im Rathaus von Origlio. SRF/ Marcel Hähni

Das Tessin ist die Liebe meiner Frau Ines. Und weil ich meine Frau liebe ist es seit bald 30 Jahren auch meine Liebe.

In Origlio selber erwartet die Besucher einen typischen Tessiner Dorfkern und die Kirche San Giorgio. Die Pfarrkirche steht etwas oberhalb des Dorfes und ist über einen Treppenaufgang erreichbar. Sie ist dem heiligen Georg geweiht und ist, wie im Süden des Öfteren anzutreffen, pompös mit Fresken und Stuckaturen verziert.

Auch wenn unsere Kinder nun eigene Wege gehen. Uns zieht es immer noch regelmässig an diesen lauschigen Ort.

Erreichbar ist Origlio von Lugano aus. Über Comano fährt man von dort Richtung Origlio. Es gibt auch eine Bushaltestelle in Origlio, die den Ort mit anderen Gemeinden verbindet.