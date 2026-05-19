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Bild 1 von 13. Das Somerwetter geniessen. Jetzt ist der Sommer da. Genissen Sie den blauen Himmel und die sommerlichen Temperaturen. SRFMeteo wünscht schöne Pfingsten. Bildquelle: SRFMeteo.
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Bild 2 von 13. Bergwanderung machen. Auf rund 2000 m hat es angenehme 16 Grad. Aber Achtung auf dieser Höhe liegt zum Teil noch viel Schnee. Bildquelle: Georg Gmür.
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Bild 3 von 13. Alpaufzug bestaunen. Die Kühe flüchten vor der Hitze in die Höhe. Bildquelle: Werner Krebs.
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Bild 4 von 13. Erdbeeren pflücken. Selber gepflückte Erdbeeren schmecken im Sommer noch ein bisschen besser. Bildquelle: SRFMeteo.
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Bild 5 von 13. Heuen. Das trockene Wetter ist gut zum heuen. Bildquelle: Werner Huber.
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Bild 6 von 13. Abkühlen. Der kühle Brienzersee bietet eine willkommene Erfrischung. Bildquelle: SRFMeteo.
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Bild 7 von 13. Segel setzten. Auf dem Bodensee die sanfte Brise geniessen und mit gesetzten Segeln über das Wasser gleiten. Bildquelle: Anita Heeb.
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Bild 8 von 13. Eis essen. Ob Vanille- oder Schokoladeneis, Glace essen macht glücklich. Bildquelle: Eisessen.
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Bild 9 von 13. Sonnenaufgang bewundern. Goldener Morgenstart über dem Baldeggersee, am Morgen ist die Luft noch kühl. Bildquelle: Christine Meyer.
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Bild 10 von 13. Wolken zählen. In der Wiese liegen und Wolken zählen. Bildquelle: Heidi Hug.
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Bild 11 von 13. Spazieren gehen. Bei einer Wanderung durch blühende Bergwiesen die Weite der Landschaft und die klare Sommerluft geniessen. Bildquelle: Rolf Häberlin.
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Bild 12 von 13. Sternenhimmel beobachten. Die kühlen Nächte geniessen. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
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Bild 13 von 13. Pfingstrosen geniessen. Pünktlich zur Pfingsten blühen die Pfingstrosen. Bildquelle: Monika Muff.
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Vielen Dank für die vielen #SRFMeteoBilder!