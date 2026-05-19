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Sommerwetter Zwölf Dinge, die Sie bei diesem sonnigen Wetter tun können.

Die Sonne scheint, die Laune steigt. Egal ob aktiv, entspannt oder ein bisschen spontan: Hier kommen zwölf Ideen, wie Sie das schöne Wetter so richtig auskosten können.

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19.05.2026, 08:34

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  • Bild 1 von 13. Das Somerwetter geniessen. Jetzt ist der Sommer da. Genissen Sie den blauen Himmel und die sommerlichen Temperaturen. SRFMeteo wünscht schöne Pfingsten. Bildquelle: SRFMeteo.
    Collage aus Landschaften und Kühen mit Berg-, See- und Feldansichten.
  • Bild 2 von 13. Bergwanderung machen. Auf rund 2000 m hat es angenehme 16 Grad. Aber Achtung auf dieser Höhe liegt zum Teil noch viel Schnee. Bildquelle: Georg Gmür.
    Bergsee
  • Bild 3 von 13. Alpaufzug bestaunen. Die Kühe flüchten vor der Hitze in die Höhe. Bildquelle: Werner Krebs.
    Kühe mit Blumenkränzen und Glocken auf einer Strasse in den Bergen.
  • Bild 4 von 13. Erdbeeren pflücken. Selber gepflückte Erdbeeren schmecken im Sommer noch ein bisschen besser. Bildquelle: SRFMeteo.
    Körbe voller frischer Erdbeeren.
  • Bild 5 von 13. Heuen. Das trockene Wetter ist gut zum heuen. Bildquelle: Werner Huber.
    Weitläufige grüne Wiesen mit Heuballen unter klarem Himmel.
  • Bild 6 von 13. Abkühlen. Der kühle Brienzersee bietet eine willkommene Erfrischung. Bildquelle: SRFMeteo.
    Beine ausgestreckt auf Felsen am klaren Wasserufer.
  • Bild 7 von 13. Segel setzten. Auf dem Bodensee die sanfte Brise geniessen und mit gesetzten Segeln über das Wasser gleiten. Bildquelle: Anita Heeb.
    Segelboot auf See mit Bergkulisse im Hintergrund.
  • Bild 8 von 13. Eis essen. Ob Vanille- oder Schokoladeneis, Glace essen macht glücklich. Bildquelle: Eisessen.
    Zwei Jungen essen Eiswaffeln im Freien vor einem Baum.
  • Bild 9 von 13. Sonnenaufgang bewundern. Goldener Morgenstart über dem Baldeggersee, am Morgen ist die Luft noch kühl. Bildquelle: Christine Meyer.
    Feld aus grünem Weizen mit Sonnenuntergang im Hintergrund.
  • Bild 10 von 13. Wolken zählen. In der Wiese liegen und Wolken zählen. Bildquelle: Heidi Hug.
    Berglandschaft mit Blumenwiese und schneebedeckten Gipfeln.
  • Bild 11 von 13. Spazieren gehen. Bei einer Wanderung durch blühende Bergwiesen die Weite der Landschaft und die klare Sommerluft geniessen. Bildquelle: Rolf Häberlin.
    Blumenwiese mit Bergpanorama im Hintergrund.
  • Bild 12 von 13. Sternenhimmel beobachten. Die kühlen Nächte geniessen. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
    Sternenhimmel über Bergkette in der Nacht.
  • Bild 13 von 13. Pfingstrosen geniessen. Pünktlich zur Pfingsten blühen die Pfingstrosen. Bildquelle: Monika Muff.
    Garten mit roten und weissen Pfingstrosen.
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Vielen Dank für die vielen #SRFMeteoBilder!

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