Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Es ist kurz vor Sonnenuntergang, ein Schauer zieht auf. Nicht einfach ein Schauer, nein ein goldener Schauer. Und anstatt dass der Himmel vor Neid erblasst, treibt es ihm die Schamesröte in die Wolken. Das Wettervideo der Woche kommt aus Worb/BE. Herzliche Gratulation an Monika Bieri!

Weitere farbige oder verschneite Videos der vergangenen Woche gibt es hier:



Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo