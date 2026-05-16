 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Wettervideo der Woche Goldener Schauer im farbenfrohen Abendrot

Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Autor: 

16.05.2026, 14:56

Teilen

Es ist kurz vor Sonnenuntergang, ein Schauer zieht auf. Nicht einfach ein Schauer, nein ein goldener Schauer. Und anstatt dass der Himmel vor Neid erblasst, treibt es ihm die Schamesröte in die Wolken. Das Wettervideo der Woche kommt aus Worb/BE. Herzliche Gratulation an Monika Bieri!

Weitere farbige oder verschneite Videos der vergangenen Woche gibt es hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Box aufklappen Box zuklappen

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

Box aufklappen Box zuklappen
Das SRF Meteo-Logo vor einer Waldlandschaft

Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.

Jetzt installieren und mitwettern.

Meteo

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)