Top Wintersportwetter Sonnige Altjahrswoche in den Alpen

Wintersportler in den Alpen haben es bis zum Jahreswechsel sonnig. Ein möglicher Wetterwechsel kündigt sich erst im neuen Jahr an.

23.12.2025, 16:48

Viele Wintersportler und Schneeliebhaber zieht es in der Altjahrswoche in die Berge. Eine satte Portion Neuschnee wäre zwar wünschenswert, bleibt aber Wunschdenken. Immerhin zeigt sich das trockene Wetter von der sonnigen Seite.

Sonniges Bergwetter

Von Weihnachten bis Silvester (25. - 31. Dezember) ist es in den Bergen meist sonnig und oft sogar wolkenlos. Zudem gibt es eine gute Fernsicht. Erst zum Jahreswechsel oder kurz danach werden Wolken wieder ein Thema.

Säulendiagramm zeigt Sonnenscheinverteilung bis zum Jahreswechsel.
Legende: Das Jahr 2025 endet in den Alpen mit viel Sonnenschein. Der graue Bereich steht für die Unsicherheit. SRFMeteo

Im Flachland und in den Voralpen liegt in der Altjahrswoche teilweise zäher Hochnebel mit einer Obergrenze von 700 bis 1000 m.

Mildes Bergwetter

Nach dem «Kälte-Intermezzo» von Heiligabend, geht es in den Bergen mit den Temperaturen aufwärts. Auf einer Höhe zwischen 1000 und 2000 m werden milde 5 bis 7 Grad erreicht. Allerdings weht an Weihnachten im Berner Oberland gebietsweise noch ein kräftiger «Guggiföhn» und auch in den Tagen danach bleibt auf den Berggipfeln ein mässiger Wind aus östlichen bis südlichen Richtungen bestehen. Zum Jahreswechsel strömt wieder deutlich kältere Luft zu den Alpen – es wird frostig.

Liniendiagramm zeigt Temperaturverlauf bis zum Jahreswechsel.
Legende: Nach einer milden Altjahreswoche wird es zum Jahreswechsel deutlich kälter. SRF Meteo

Im Flachland bleibt es unverändert bei 0 bis 4 Grad.

Neuschnee erst wieder im neuen Jahr

Der einzige Nachteil an Sonne pur ist der fehlende Neuschnee. Hier braucht es auf jeden Fall noch Geduld. Mittelfrist Berechnungen zeigen mit der Kälte aus Norden auch feuchtere Luft, welche uns zum Start ins 2026 Neuschnee bringen könnte. Wieviel Neuschnee bleibt noch offen, aber immerhin wird mal ab Neujahr etwas Niederschlag gerechnet.

Säulendiagramm zeigt Niederschlag bis zum Jahreswechsel.
Legende: Niederschlag auf der Alpennordseite zeigen diverse Modellberechnungen erst wieder für Neujahr. Der graue Bereich zeigt die Unsicherheit. SRF Meteo

Der letzte grosse Neuschnee liegt einen Monat zurück. Eine Kaltfront brachte damals (19. - 25. November ) in mittelhohen und hohen Lagen besonders in den Westalpen und lokal am Alpennordhang mit 50 bis 100 cm viel Neuschnee. Hier noch ein paar Erinnerungsbilder vom 26. November «Schneebilder vom Donnerstag».

Schneebilder vom Donnerstag, 27. November 2025

  • Bild 1 von 9. Sumiswald/BE . Winterlicher Sonnenaufgang. Bildquelle: Matthias Schüpbach .
    Tief verschneite Winterlandschaft im Emmental
  • Bild 2 von 9. Regelstein (Ricken/SG) . Bildquelle: Gilbert Zellweger.
    Es kam mir wirklich so vor wie das Märchen Hänsel und Gretel - die Hütte hat definitiv immer frische Luft!
  • Bild 3 von 9. Flumserberg/SG. Bildquelle: Benz Jasmin.
    Neuschnee auf Boden und Tannenbäumen
  • Bild 4 von 9. Oberiberg/SZ. Schnee und Halo. Bildquelle: Georg Bringolg.
    Ein farbiger Ring um die Sonne.
  • Bild 5 von 9. Pizol/SG. Schnee und Halo. Bildquelle: Rainer Stoop.
    Ein farbiger Ring um die Sonne.
  • Bild 6 von 9. Goldau/SZ . Nicht weit bis zum Schnee. Bildquelle: Irene Eichhorn.
    Wunderschön verschneite Winterlandschaft - Blick zu den Mythen und auf den Lauerzersee
  • Bild 7 von 9. Stoos/SZ. Bildquelle: Lara Weiss.
    Stahlblauer Himmel und viel Schnee
  • Bild 8 von 9. Geissfluegrat . Auch auf dem Jura hat es Schnee. Bildquelle: Roger Hirsiger .
    Weisse Landschaft über dem Nebelmeer
  • Bild 9 von 9. Eigenthal/LU . Winterpneus montiert? Bildquelle: Urs Gutfleisch.
    Ein Auto ist unter dem Schnee begraben
Meteo, 23.12.25, 12:55 Uhr

