Die Wahrscheinlichkeit für weisse Weihnachten dieses Jahr liegt aktuell bei 30 Prozent. An manchen Orten könnte es wohl für ein Schäumchen Neuschnee reichen. Aus dem grossen Schneemann wird aber im Flachland wohl eher nichts. SRF Meteorologe Jürg Zogg weiss, in welchen Regionen vereinzelt Schneeflocken fallen könnten und ob es mit Skiferien zwischen den Jahren klappt.

Jürg Zogg Meteorologe SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jürg Zogg ist seit April 2004 als Meteorologe bei SRF Meteo tätig. Das Geographiestudium an der Universität Zürich schloss er mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik ab. Danach arbeitete er knapp fünf Jahre für den Wetterdienst Meteomedia im Appenzellerland.

In welchen Regionen könnte es schneien?

Auf der Alpennordseite gibt es ausschliesslich am Mittwoch, Heiligabend, etwas Niederschlag. Zuerst kann es aus den hochnebelartigen Wolken stellenweise nieseln, später gibt es ein paar Schneeflocken. Am grössten ist die Niederschlagsneigung in den Voralpen, in der Nordwestschweiz und am Abend im Jura. Lokal reicht es somit für etwas Winterstimmung, aber bei Weitem nicht überall. Und mengenmässig ist es sowieso nur wenig: Es reicht kaum für einen Schneemann, eher nur für glatte Strassen und Trottoirs. Durch die starke bis stürmische Bise wird der wenige Schnee umhergeblasen und es fühlt sich eisig kalt an.

Legende: Im Dorf Urigen in der Nähe des Klausenpasses zeigte sich der Winter während den letztjährigen Weihnachtstagen von einer besonders idyllischen Seite. SRF Meteo/Susanne Arnold

Anders auf der Alpensüdseite: Am Mittwochnachmittag und an Weihnachten fällt zeitweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 500 Meter. Vom Simplongebiet über das Tessin bis ins Misox und Bergell kommen in höheren Lagen zwischen 10 und lokal 20 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Kommt am Wochenende und gegen Jahresende der Schnee?

Im Norden wird es bereits an Weihnachten wieder trocken. Im Flachland und in den Voralpen halten sich noch Hochnebelreste, in den Alpen wird es sonnig. Am Stephanstag und am Wochenende gibt es in den Alpen perfektes Wintersportwetter mit viel Sonnenschein, im Flachland ist es teils sonnig, teils neblig. Auch danach berechnen die meisten Wettermodelle bis Ende Jahr wenig bis keinen Neuschnee.

Wie steht es um Schnee in den Bergen? Können wir in die Skiferien?

Das ist je nach Exposition und Region etwas unterschiedlich. Grundsätzlich liegt unterhalb von etwa 1500 Metern nur wenig bis gar kein Schnee. Aber auch weiter oben ist die Schneehöhe im Vergleich zum langjährigen Mittel unterdurchschnittlich. Ob man gut Ski fahren kann oder nicht, ist aber nicht nur eine Frage des natürlichen Schnees. In Skigebieten mit beinahe flächendeckender künstlicher Beschneiung können die Pistenverhältnisse trotz Schneemangel gut sein.

Wie häufig sind weisse Weihnachten statistisch gesehen?

Statistisch gesehen sind weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern, auf etwa 550 Meter über Meer, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee.

In welchen Regionen fällt an den Weihnachtstagen jeweils am meisten Schnee?

Je höher, desto wahrscheinlicher sind weisse Weihnachten. Auf 1600 Meter Höhe wie beispielsweise in Davos sind Weihnachten nur selten grün. In der Messreihe seit 1931 registrierte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie nur ein Mal an einem 24. Dezember keinen Schnee – im Jahre 2016.