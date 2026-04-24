Die Trockenheit spitzt sich allmählich zu. Der April war und bleibt voraussichtlich bis zum Monatsende sehr trocken.

Der April war bis jetzt viel zu trocken. Bis heute Freitag (24. April) wurden vielerorts nur 10 bis 30 % des üblichen Niederschlags gemessen im Vergleich zur Referenzperiode 1991 - 2020. Mit 1 bis 3 mm Regen war es im Rhonetal am trockensten, aber auch im Mittelland waren es nur wenige Millimeter mehr. Zudem trocknete die Bise zusätzlich die Böden aus.

Aktuelle Trockenheit

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Amlikon/TG . Trockene Böden lassen sich besser mit Maschinen bewirtschaften. Bildquelle: Töby Imhof. 1 / 5 Legende: Amlikon/TG Trockene Böden lassen sich besser mit Maschinen bewirtschaften. Töby Imhof

Bild 2 von 5. Uhwiesen/ZH. Die Trockenheit bildet allerdings in den lehmhaltigen Böden erste Risse, da Tonpartikel schrumpfen, wenn ihnen Wasser entzogen wird. Bildquelle: Annette Moser. 2 / 5 Legende: Uhwiesen/ZH Die Trockenheit bildet allerdings in den lehmhaltigen Böden erste Risse, da Tonpartikel schrumpfen, wenn ihnen Wasser entzogen wird. Annette Moser

Bild 3 von 5. Ellikon am Rhein/ZH . Junge Weizenfelder werden bereits bewässert. Bildquelle: Werner Huber. 3 / 5 Legende: Ellikon am Rhein/ZH Junge Weizenfelder werden bereits bewässert. Werner Huber

Bild 4 von 5. Kesswil/TG . Die Pegelstände der Mittellandseen liegen erst leicht unter dem langjährigen Aprilmittel. Bildquelle: Anita Heeb. 4 / 5 Legende: Kesswil/TG Die Pegelstände der Mittellandseen liegen erst leicht unter dem langjährigen Aprilmittel. Anita Heeb

Bild 5 von 5. Steckborn/TG . Die Bise der letzten Tage lies die Böden zusätzlich austrocknen. Bildquelle: Anita Heeb. 5 / 5 Legende: Steckborn/TG Die Bise der letzten Tage lies die Böden zusätzlich austrocknen. Anita Heeb Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Trockenheit führt u. a. zur Erhöhung der Waldbrandgefahr. Im Rhonetal und in Graubünden liegt die aktuelle Waldbrandgefahr bei «erheblich» und in Teilen von Südbünden bei «gross».

Laut dem Schweizerischen Bauernverband ist die aktuelle Trockenheit im Frühling willkommen. Dank der trockenen Äcker ist die Bewirtschaftung mit schweren Landwirtschaftsmaschinen so erst möglich.

Dennoch wäre flächiger und anhaltender Regen allmählich nötig, da die Vegetation mit zunehmender Tageslänge und höheren Temperaturen die Biomassenproduktion erhöht und deshalb mehr Wasser benötigt.

Ist in den Wettermodellen Regen in Sicht?

Die Grosswetterlage lässt höchstens am Dienstag und Mittwoch einzelne Schauer oder Gewitter zu und das hauptsächlich über den Bergen und auf der Alpensüdseite. Im Flachland bleibt es meist trocken.

Trend Niederschlag Schweiz

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Am Dienstag sind im Flachland vereinzelt Schauer möglich, der grossflächige und anhaltende Regen bleibt aber aus. Erst im Mai steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen etwas an. Die transparenten Balken stehen für die erhöhte Unsicherheit. Bildquelle: SRFMeteo. 1 / 4 Legende: Am Dienstag sind im Flachland vereinzelt Schauer möglich, der grossflächige und anhaltende Regen bleibt aber aus. Erst im Mai steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen etwas an. Die transparenten Balken stehen für die erhöhte Unsicherheit. SRFMeteo

Bild 2 von 4. Auch in den Bergen geht es trocken weiter. Schauer oder Gewitter sind vor allem am Dienstag oder Mittwoch möglich, dann erst wieder im Mai. Die transparenten Balken stehen für die erhöhte Unsicherheit. Bildquelle: SRFMeteo. 2 / 4 Legende: Auch in den Bergen geht es trocken weiter. Schauer oder Gewitter sind vor allem am Dienstag oder Mittwoch möglich, dann erst wieder im Mai. Die transparenten Balken stehen für die erhöhte Unsicherheit. SRFMeteo

Bild 3 von 4. Auf der Alpensüdseite sind Schauer vor allem für Dienstag und Mittwoch wahrscheinlich. Zum Monatswechsel geht es vorerst trocken weiter. Die transparenten Balken stehen für die erhöhte Unsicherheit. Bildquelle: SRFMeteo. 3 / 4 Legende: Auf der Alpensüdseite sind Schauer vor allem für Dienstag und Mittwoch wahrscheinlich. Zum Monatswechsel geht es vorerst trocken weiter. Die transparenten Balken stehen für die erhöhte Unsicherheit. SRFMeteo

Bild 4 von 4. Die Abweichung des Niederschlags vom Mittel zeigt für die neue Woche (Mo 27. April – Mo 04. Mai) ein deutliches «zu trocken». Bildquelle: ECMWF. 4 / 4 Legende: Die Abweichung des Niederschlags vom Mittel zeigt für die neue Woche (Mo 27. April – Mo 04. Mai) ein deutliches «zu trocken» ECMWF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ab Mittwoch geraten wir bis zum Monatsende am Südrand eines Hochs erneut in eine Bisenströmung: Die Trockenheit spitzt sich zu.