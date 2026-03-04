 Zum Inhalt springen

Menschen räumen Schnee in schneebedeckter Strasse.
Legende: St. Gallens Strassen am 5. März 2006 KEYSTONE/Regina Kuehne

Vor genau 20 Jahren Freigeschaufelte Erinnerungen: Rekordschnee vom März 2006

04.03.2026, 15:14

Am 4. März 2006 wurde das Flachland vielerorts mit rund einem halben Meter Schnee bedeckt - ein Alllzeit-Rekord! Über dem zentralen und östlichen Flachland ging rund die zehnfache Menge an Schnee nieder, die pro Winter in allen Schweizer Skigebieten technisch produziert wird.

  • Bild 1 von 5. St. Gallen. Die Stadt auf rund 670 m ü.M. wurde mit 60 cm Neuschnee regelrecht eingeschneit. Bildquelle: KEYSTONE/Regina Kuehne.
    Schneebedeckte Autos neben Wohnhäusern im Winter.
  • Bild 2 von 5. Basel. Aber auch im tief gelegenen Basel türmten sich die Schneemassen fast gleich hoch. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas.
    Bagger räumt Schnee vor historischen Gebäuden.
  • Bild 3 von 5. Zürich. Während der Winterdienst in Zürich den Paradeplatz vom Schnee befreien konnte... Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro Della Bella.
    Schneepflüge räumen Schnee von Strassen in der Stadt.
  • Bild 4 von 5. St. Gallen. ... schneite es in St. Gallen noch weiter und die Innenstadt blieb vorerst weiss. Bildquelle: KEYSTONE/Regina Kuehne.
    Trolleybus in verschneiter Stadtstrasse.
  • Bild 5 von 5. Kloten/ZH. Am Flughafen Zürich gab es zahlreiche Annulationen und lange Verspätungen. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro Della Bella.
    Flugzeug im Schnee am Flughafen mit zwei Männern unter Regenschirm.
Die Bilder sind eindrücklich und zeugen von einem Schneechaos. In mehreren Städten kam der öffentliche Verkehr zum Erliegen und auch der Flughafen Basel-Mühlhausen blieb vorübergehend geschlossen.

Einmalig in fast 100 Jahren

Die 30 bis 60 cm Neuschnee vom 4. auf den 5. März 2006 gelten vielerorts bis heute als Allzeit-Rekord. Dabei gibt es in Basel, St. Gallen und Zürich seit den 1930er-Jahren tägliche Schneemessungen.

Eine Studie der ETH ermöglicht nicht nur den Vergleich mit technisch produziertem Schnee, sondern auch einen weiteren: Die Schneeschmelze in den Tagen darauf hätte den gesamtschweizerischen Wasserverbrauch für fast ein ganzes Jahr decken können.

Weitere Erinnerungen

Nicht nur das Wetter ist aktuell ein ganz anderes, sondern auch die Meteosendung hat sich stark verändert. Anstelle des schlanken Pults, gab es damals noch einen regelrechten «Wetter-Computer» auf dem Meteodach.

Dieser Rückblick zeigt den typischen Charakter des März. Er kann noch einmal für ordentlich Schnee sorgen, aber auch schon zahme Sommervorboten mit sich bringen.

Zurück ins Jahr 2026

SRF1 Meteo Abendsendung, 04.03.2026, 19:55 Uhr

