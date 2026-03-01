Bild des Monats - Das schönste Wetterfoto des Monats Februar 2026 ist gewählt

Es war ein klares Rennen: Die Aufnahme von Michael Meier erhielt die meisten Stimmen – herzliche Gratulation! Corina Eglis Winterfoto belegte den zweiten Platz, und die wunderbare Spiegelung von Sandra Waldispühl sicherte sich die Bronzemedaille.