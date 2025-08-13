Über der Schweiz liegt sehr warme Luft. Und so wird es nicht nur tagsüber sehr heiss, auch in der Nacht kühlt es nicht mehr gut ab. In leicht erhöhten Lagen oder an den Seen gab es auf den Mittwoch eine Tropennacht.

In klaren und windstillen Nächten kühlt es meist recht gut ab. Wenn die Luftmassen über der Schweiz aber ausserordentlich warm sind, dann bleiben die Temperaturen vor allem in leicht erhöhten Lagen teils deutlich über 20 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch sanken in den tiefen Lagen im Flachland die Temperaturen vielerorts gegen den Morgen auf unter 20 Grad – durchlüften war angesagt. In leicht erhöhten Lagen oder an den grossen Seen sowie in den Innenstädten blieben die Temperaturen aber vielerorts die ganze Nacht über 20 Grad: Tropennacht.