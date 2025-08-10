Der Schweiz steht eine heisse Woche bevor. Täglich liegen die Höchstwerte verbreitet bei 30 Grad oder mehr. Am heissesten wird es voraussichtlich am Mittwoch. Im Mittelland erreichen die Höchstwerte 33 bis 35 Grad. In Genf oder im Rhonetal sind ab Dienstag sogar bis 37 Grad möglich.

Am Samstag wurde mit 36.1 Grad in Payerne/VD die bisher höchste Temperatur im Jahr 2025 registriert. Die ganz grosse Hitze macht in der Deutschschweiz bis am Dienstag Pause – es gibt «nur» um 31 Grad. Danach erreicht uns nochmals etwas wärmer Luft und es sind auch im zentralen und östlichen Mittelland sowie in der Nordwestschweiz 33 bis lokal 36 Grad möglich, etwas heisser könnte es im Genferseeraum werden.



Etwas weniger heiss

Auf den Donnerstag gehen die Temperaturen wieder 2 oder 3 Grad zurück. Die Höchstwerte bleiben aber über der Hitzemarke von 30 Grad.

An einem Hitzetag steigen die Temperaturen auf 30 Grad oder mehr.

Auch am kommenden Wochenende und darüber hinaus bleibt es voraussichtlich heiss, die Unsicherheiten nehmen aber zu. Es gibt in einigen Wettermodellen Hinweise, dass es auch etwas abkühlen könnte. Eine deutliche Abkühlung ist aber nicht in Sicht.

