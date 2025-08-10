Am Samstag wurde mit 36.1 Grad in Payerne/VD die bisher höchste Temperatur im Jahr 2025 registriert. Die ganz grosse Hitze macht in der Deutschschweiz bis am Dienstag Pause – es gibt «nur» um 31 Grad. Danach erreicht uns nochmals etwas wärmer Luft und es sind auch im zentralen und östlichen Mittelland sowie in der Nordwestschweiz 33 bis lokal 36 Grad möglich, etwas heisser könnte es im Genferseeraum werden.
Etwas weniger heiss
Auf den Donnerstag gehen die Temperaturen wieder 2 oder 3 Grad zurück. Die Höchstwerte bleiben aber über der Hitzemarke von 30 Grad.
An einem Hitzetag steigen die Temperaturen auf 30 Grad oder mehr.
Auch am kommenden Wochenende und darüber hinaus bleibt es voraussichtlich heiss, die Unsicherheiten nehmen aber zu. Es gibt in einigen Wettermodellen Hinweise, dass es auch etwas abkühlen könnte. Eine deutliche Abkühlung ist aber nicht in Sicht.
Wann und wo es am ehesten nass werden könnte, erfahren Sie im Wetterbericht oder hier.